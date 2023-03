Fejlesztette hűtő- és tárolókapacitását a Szentes-Frigo Kft.

A Szentes-Frigo Kft. 275 millió forint támogatásból bővítette, korszerűsítette eszközparkját, és új hűtéstechnológiát telepített – tájékoztatta a társaság az MTI-t.

A vállalat a fejlesztéshez a Széchenyi Terv Plusz programból nyerte el a feltételesen vissza nem térítendő támogatást, amelynek segítségével eszközöket szerzett be, napkollektoros rendszert alakított ki, ingatlankorszerűsítést, infrastrukturális fejlesztést hajtott végre.

A szentesi cég 1995-ben alakult. A vállalatnak jelenleg két fő tevékenysége van: tejtermékek (krémfehérsajt és juhtúró) további feldolgozása és hűtőraktári szolgáltatás.

A tejtermékekből darabolt, pácolt sajtokat és ízesített juhtúró-falatkákat gyártanak, amelyek 90 százaléka exportértékesítésre kerül Németországba. A cég a termékeihez az alapanyagot testvércégétől, a Kisteleki M+M Sajtgyártó Kft.-től szerzi be – közölte Debreczeni-Kis Tibor, a társaság pénzügyi-gazdasági tanácsadója az MTI-vel.

A hűtőraktári szolgáltatás 2650 tonna saját kapacitással, valamint egy külsős tulajdonban lévő 1000 tonna kapacitású hűtőházban történik. Évente összesen 33 ezer tonna termék fordul meg a hűtőházakban – ismertette a pénzügyi-gazdasági tanácsadó.

A projekt végrehajtásával a Szentes-Frigo Kft. a megnövekedett igényekhez igazodva bővítettte hűtőraktári szolgáltatását. A fejlesztés során több mint ezer négyzetméter nagy teherbírású padlófelületet alakítottak ki, ezenfelül elektromos és hűtőközeg-továbbító hálózatot építettek ki, energiatakarékos világítótesteket szereltek be, napkollektort telepítettek.

A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a Szentes-Frigo Kft. 2021-es nettó árbevétele 1 milliárd forint volt, az egy évvel korábbi pedig 878,5 millió forint. A cég 2021. évi adózott eredménye 135,6 millió forint volt, míg 2020-ban 118,4 millió forint nyereséggel zárt a vállalat.(MTI)