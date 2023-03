Februárban tovább nőtt az új autók forgalomba helyezése az Európai Unióban

Februárban tovább nőtt a forgalomba helyezett új autók száma az Európai Unióban az előző évi alacsony bázishoz képest – ezt mutatja az európai autógyártók szakmai képviseleti szervezete, az ACEA kedden publikált havi kimutatása.

Februárban 11,5 százalékkal 802 ezerre nőtt a forgalomba helyezett új személygépkocsik száma az Európai Unóban. A növekedés azonban a félvezetőalkatrész hiány miatt az előző évben kialakult alacsony bázishoz képest nagy. Januárban is 11,3 százalékos volt a növekedés.

Az év első két hónapjában forgalomba helyezett közel 1,6 millió személygépkocsi 11,4 százalékkal haladja megy az egy évvel korábbi bázist.

A nagyobb nemzeti piacok közül Spanyolországban az év első két hónapjában 32,1 százalékos volt a növekedés, Olaszországban pedig 18,2 százalékos. Franciaországban 9,1 százalékkal több új autót helyeztek forgalomba, Németországban pedig mindössze 0,2 százalékkal többet.

Februárban az akkumulátorról üzemelő teljesen elektromos autók (BEV) forgalomba helyezése 39,7 százalékkal 97,3 ezerre nőtt az egy évvel korábbihoz képest, így a kategória 12,1 százalékos piaci részesedést ért el a 2022. februári 9,7 százalékkal szemben. A hibrid elektromos autók forgalomba helyezése is erőteljesen, 22,3 százalékkal 204,8 ezerre nőtt, ami 25,5 százalékos részesedésnek felel meg, míg egy évvel korábban az újonnan forgalomba helyezett autók 23,3 százaléka volt hibrid elektromos.

A teljesen elektromos autók Csehország (-3,2 százalék) és Szlovákia (-28,2 százalék) kivételével a régió valamennyi piacán nagy növekedést értek el, beleértve a három legnagyobb piacot is: Németországban 14,7 százalékost, Franciaországban 45,7 százalékost, Hollandiában 88,9 százalékost. A hibrid elektromos autók forgalomba helyezése Spanyolországban 31,8 százalékkal, Franciaországban 24,6 százalékkal, Németországban 24,2 százalékkal, Olaszországban 24,2 százalékkal nőtt.

A hálózatról is tölthető (plug-in) hibrid autók forgalomba helyezése viszont 7,4 százalékkal 57,5 ezerre csökkent, ami elsősorban a német piacon megszűnt támogatásnak tudható be. Németországban 44,8 százalékos volt a csökkenés.

A februárban forgalomba helyezett benzines autók száma 11,1 százalékkal nőtt éves bázison az EU-ban 36,9 százalékos, az egy évvel korábbival megegyező részesedéssel. A legnagyobb piacokon, Spanyolországban 19,0 százalékkal, Olaszországban 16,3 százalékkal, Németországban 8,9 százalékkal, Franciaországban pedig 7,7 százalékkal nőtt a benzines autók forgalomba helyezése februárban éves bázison. A dízeles autók forgalomba helyezése 8,4 százalékkal csökkent, a piaci részesedés pedig 15,0 százalékos lett, 3,2 százalékponttal alacsonyabb az előző évinél. Néhány országban nőtt a dízeles autók forgalomba helyezése: Lengyelországban 18,9 százalékkal, Csehországban 12,4 százalékkal, Olaszországban pedig 2,2 százalékkal.

Magyarországon 9747 autót helyeztek forgalomba az idén februárban a 2022 februári 9448 után. A hibrid elektromos autók részesedése az idén februárban 39,0 százalékos, a benzineseké 37,4 százalékos, a dízeleké 10,6 százalékos volt, a teljesen elektromos autóké pedig 6,5 százalékos. Tavaly februárban 41,8 százalékos volt a hibrid elektromos autók részaránya, a benzineseké 36,7 százalékos, a dízeleké pedig 12,2 százalékos, a teljesen elektromos autók pedig 3,6 százalékát tették ki az összes forgalomba helyezésnek.

https://www.acea.auto/pc-registrations/passenger-car-registrations-11-5-in-february-battery-electric-12-1-market-share/

(MTI)