Februárban a vártnál jobban javult a német és az euróövezeti gazdasági hangulat

Februárra nem várt mértékben, tizenkét havi csúcsra emelkedett a ZEW gazdaságkutató intézet németországi és euróövezeti gazdasági hangulatindexe.

A ZEW hat hónapra előretekintő németországi gazdasági hangulatindexe (economic sentiment index, ESI) 28,1 pontra ugrott februárban a januári 16,9 pontról. Az elemzői várakozások átlagában 22,0 pont szerepelt. A mutató idén januárban először tért vissza a pozitív tartományba 2022 februárja, az Ukrajna elleni orosz invázió kezdete óta.

A februárban elért érték a legmagasabb tavaly február óta, amikor még plusz 54,3 ponton állt a mutató, majd márciusban már mínusz 39,3 pontra zuhant. A tavalyi legalacsonyabb értékét szeptemberben érte el az index mínusz 61,9 ponton, ami még a 2020 márciusi mínusz 49,6 pontot is alulmúlta. 2020-ban, a koronavírus-járvány évében a mutatónak a márciusi volt az egyetlen negatív értéke.

A felmérésbe bevont németországi gazdasági szereplők megítélése az aktuális környezeti feltételekről szintén javult, a mutatószám mínusz 45,1 pontra emelkedett az előző havi mínusz 58,6 pontról. Ez az érték is felülmúlta az elemzői várakozásokat, a piaci konszenzus ugyanis mínusz 50,5 pont volt.

Achim Wambach, a ZEW elnöke a javulást részben az energiapiacokon kialakult kedvezőbb helyzettel és a német gazdaság javuló exportfeltételeivel magyarázta.

A ZEW euróövezeti gazdasági hangulatmutatója szintén a várakozásokat meghaladó mértékben javult februárra: 29,7 pontra emelkedett a várt 22,3 pont helyett az előző havi 16,7 pontról.

Az euróövezeti hangulati mutató esetében is a februári lett a legjobb érték tavaly február óta, amikor még plusz 43,0 ponton állt. Az aktuális gazdasági helyzet megítélését számszerűsítő mutató értéke 13,2 ponttal mínusz 41,6 pontra emelkedett, míg az euróövezeti inflációs várakozások csaknem stagnáltak az előző hónaphoz képest, az index mínusz 83,4 ponton állt februárban.

A mannheimi ZEW gazdaságkutató intézet 1991 óta havi rendszerességgel végzi el a felmérését bankok, biztosítótársaságok és kiválasztott vállalatok megkérdezésével.(MTI)