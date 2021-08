Ezért érdemes minél előbb elkezdeni az otthoni edzést

Kényelmes otthoni edzésformák, ami rengeteg előnnyel bírnak.

Ha nem edzőteremben edzünk, akkor már nem is használ? Dehogynem, éppen ezért érdemes minél előbb elkezdeni az otthoni mozgást, hiszen apró lépésekkel is nagy távolságot lehet megtenni, de valahol akkor is el kell indítani a folyamatot. Nézzük, milyen lehetőségeink vannak!

A szobakerékpár egy olyan sporteszköz, amit nagyon keveseknek kell bemutatni, az egyik legismertebb és leggyakoribb háztartásokban előfordulni edzőgépről van szó. A szobakerékpár ugyanis remek kardió edzést biztosít, erősíti az izmainkat, kordában tartja a vérnyomást, de a vércukorszint stabilizálásában is nagy szerepet játszik. A legtöbben viszont azért választják mert zsírégető és alakformáló eszköz.

A kardio gépek különféle változatai megtalálhatóak az inSPORTLINE webáruház kínálatában, így akár a fotelünkben ülve kiválaszthatjuk, mi az a mozgásforma, amit szívesen gyakorolnánk otthonunkban. A futópadok mellett többféle szobakerékpár, elliptikus tréner, fitnesz kerékpár, taposógépek, lépcsőzőgépek és evezőpadok is megtalálhatóak.

Ha inkább a testépítésre fókuszálnánk, akkor sem kell azonnal a terembe rohanni, hiszen rengeteg opció közül választhatunk. A különféle edzőpadok, húzódzkodók, súlyzók, súlytárcsák, kondigépek testrészek szerint, illetve a saját testtömeges edzéshez szükséges kellékek, mint a multitréner szalagrendszer is elérhetőek. Persze a gumiszalagok, gumikötelek, medicinlabdák, tornafelszerelések, ugrálókötelek éppígy megtalálhatóak a kínálatban. Ha már egy edzésen megismert mozgást szeretnénk otthonunkban is gyakorolni, amilyen a crossfit, ehhez is bőségesen rendelkezésünkre állnak a segédeszközök: crossfit labdák, crossfit súlytárcsák, ahogy a workout állvány és a workout kötelek is.

Persze akadnak olyan otthoni sportok is, amik jóval szelídebbek, mégis hatékonyan formálják a testet, miközben jótékony hatással vannak az egészségre. A jóga, a pilates és a torna is ilyenek. Mindezekhez a webáruház a jógakellékek, pilates kellékek és különféle tornához is jól használható eszközt kínál.