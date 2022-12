EY: az adóhatóság a külföldről beszerzett jövedelemadatok alapján is bírságolhat

Az adóhatóság a rendelkezésére álló digitális adatvagyont egyre jobban hasznosítja, így előzetes próbavásárlás vagy adategyeztetés nélkül is képes adóhiányt megállapítani, akár külföldi adóhatóságok segítségét is igénybe véve a hiányzó jövedelem feltárásához – hívja fel a figyelmet az EY csütörtöki közleménye.

A tanácsadó cég szakértői szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) fokozott figyelemmel ellenőrzi azokat, akik rövid távra adnak ki szálláshelyet.

Példaként említenek egy friss Kúria-ítéletet, amely szerint szállásközvetítő portálokon hirdette ingatlanjait rövid távú kiadásra egy adózó, aki a tevékenységből származó jövedelmek után nem fizetett adót és bevallást sem nyújtott be. A NAV nemzetközi megkeresés keretében kérte a külföldi adóhatóságok segítségét a hiányzó jövedelem feltárásához. A külföldi adóhatóságok által a platformszolgáltatóktól beérkezett olyan adatok alapján, mint amilyen a vendégek foglalási adatai és a jutalékszámlák, az adóhatóság pontosan meg tudta határozni az adózó be nem vallott jövedelmét. A vizsgálat eredményeként közel 100 millió forintos adóhiányt állapított meg az adóhivatal, és 200 százalékos adóbírságot is kiszabott a jövedelem eltitkolása miatt.

Az EY szerint az eset bizonyítja, hogy az adóellenőrzések évről-évre egyre precízebbek és pontosabbak. Már nincs szüksége a NAV-nak arra, hogy próbavásárlásokat tartson, automatikus adatcserével vagy adatelemzéssel is képes volt összevetni a szálláshelyek hirdetési adatait az adóbevallás adataival.

Kitértek arra, hogy különösen az uniós tagországok között ma már gyors és hatékony a nemzetközi adózási együttműködés. Az EU digitális platformokra vonatkozó jelentéstételi kötelezettsége alapján pedig a jövőben ezek az ellenőrzések még eredményesebbek lesznek, hiszen a hasonló online platformok kötelesek lesznek bizonyos adatokat automatikusan továbbítani az adóhatóságok számára.(MTI)