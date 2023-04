Évi 9000 megtett kilométer alatt a carsharing olcsóbb, mint a saját autó – TOP 5 tény és tévhit az autómegosztásról

Bár bizonyítottan az autós közlekedés egyik legfenntarthatóbb alternatívája, sokan még mindig idegenkednek a közösségi autóhasználattól Magyarországon. A GreenGo, a műfaj hazai elindítója a Föld napjára összegyűjtötte a leggyakrabban hallott ellenérveket és az őket cáfoló tényeket, köztük egy átfogó elemzést a saját autó és a közösségi autó tényleges költségeiről.

Sokan úgy gondolják, hogy a saját autó ad igazi rugalmasságot a közlekedésben. Ez igaz, ám kérdés, hogy szükségünk van-e erre a mozgástérre. A Jövő Mobilitása Szövetség által publikált nemzetközi kutatás szerint ugyanis a saját autók az idő 96%-ban kihasználatlanul állnak, különösen akkor, ha a háztartás egy második autót is fenntart. Ilyen kis intenzitás mellett érdemes megfontolni a közösségi autózást, sőt akkor is, ha ennél jóval gyakrabban autózunk.

Ám a sokféle és nem rendszeres költség miatt a legtöbben nem látják át, hogy valójában mennyibe is kerül nekik a saját autó használata. A GreenGo ezért részletes kalkulációt készített egy 14 éves és egy 4 éves autóra vonatkoztatva, heti 4-5, illetve mindennapos autóhasználat esetén. A számítások során a saját autó teljes fenntartási költségét vizsgálták, beleértve az olyan kiadásokat, mint a kötelező biztosítás, a gépjárműadó, a műszaki vizsga és az évi átlagos szervizköltség. Az eredmény az lett, hogy évi 9000 megtett kilométer az a határ, amely fölött megéri saját autót fenntartani. Ez alatt azonban takarékosabb megoldás a carsharing, még napi autóhasználat mellett is – amennyiben a lakóhelyünkön hozzáférhető.

Ezzel együtt a magyar sofőrök szeretik a saját autójukat vezetni és nem szívesen ülnek olyan járműbe, amelyet mások is használnak, mert kétségeik vannak annak állapotát illetően. Ám az autómegosztó szolgáltatás alapja, hogy a bérelhető autót tisztán, feltöltve, az évszaknak megfelelő műszaki állapotban kapjuk meg, ráadásul a szervizelés, a baleseti károk és a parkolási díj sem a mi dolgunk. Emellett a carsharing segít enyhíteni a folyamatosan romló parkolóhely-hiányt, mert egy megosztott autó 6-12 saját autót vált ki – így, nem mellékesen a levegőszennyezést is csökkenti.

Érdekes, hogy sokan a GreenGo 100%-ban elektromos autóflottájával szemben bizalmatlanok, mert félnek, hogy a bérelt autó lemerül útközben. Valójában az alacsony töltöttségű autók nem is jelennek meg bérelhetőként az applikációban, a többi járműről pedig látszik, hogy hány kilométer „van még benne”. A flotta különböző hatótávolságú autókból áll, így olyat is választhatunk, amellyel akár egy vidéki utat is meg tudunk tenni.

Egyre jobban foglalkoztatja a közvéleményt, hogy az elektromos autók akkumulátorai vajon újrahasznosíthatók-e, vagy a meglehetősen nagy tömegű pakkok kimerülésük után hulladékként terhelik a környezetet. Itt két területen is folyamatos fejlődés tapasztalható. Egyrészt a kapacitásuk egy részét megtartó, de elektromos autókban már nem használható akkumulátorok tovább működhetnek gyárakban vagy a városi infrastruktúra energiaforrásaiként, de még háztartásokban is. Másrészt 2019-ben az EU-ban értékesített hordozható akkumulátoroknak már 51%-át gyűjtötték be újrahasznosítás céljából, amely arány az új irányelveknek megfelelően 2030-ra várhatóan 73%

A Föld napja alkalmából tehát érdemes megfontolni az elektromos carsharingre való áttérést, amely nem csak megközelíti a saját tulajdonú autók rugalmasságát, de 9000 megtett kilométer alatt gazdaságosabb is, miközben jelenleg a legkörnyezetbarátabb megoldás az autózásra.

A GreenGoról

A GreenGo 2016. november 21-én vezette be a közösségi autózás (carsharing) szolgáltatást Magyarországon, először Budapesten. Működési és technikai modellje annyira sikeresnek bizonyult, hogy később a versenytársak is hasonló struktúrával léptek be a piacra. Flottájában 500 db kizárólag környezetbarát elektromos autó található, amelyek eddig több mint 4100 tonna szén-dioxidtól mentesítették a főváros levegőjét. Bár a legtöbben rövidebb távokra használják a szolgáltatást, az egész országra kiterjedő hatókör és a 24 órás napidíj bevezetése óta egyre nő a hosszabb távú bérlések száma is.