Európai éghajlati paktum – online akciónap 2021. június 29–én!

Az Európai Bizottság az európai éghajlati paktum keretében akciónapot indít, amelyhez online workshopot szervez Harcsa Veronika és Tóth Andi (Háztartásom hulladék nélkül) részvételével 2021. június 29-én 11:30 és 12:30 között. A kampány mindenkit arra ösztönöz, hogy megtalálja a legjobb módot arra, hogy hozzájáruljon a magyar és az európai szintű mozgalmakhoz, amelyek a jövő és egyben a bolygó védelméhez kapcsolódnak.

A magyar akciónap programjának kezdete előtt bárki csatlakozhat egy online beszélgetéshez, 9:15 és 11:00 óra között, Frans Timmermans, az Európai Bizottság alelnöke részvételével, ahol olyan témákat járnak körbe, mint az egyének, szervezetek hatása a környezetre, valamint az Európai Unió éghajlatvédelmi akciói.

Az európai éghajlati paktum mindenkit cselekvésre ösztönöz. A kezdeményezés összeköti azokat, akik a közös ügyért lépéseket tesznek egy fenntarthatóbb Európa kialakításáért, így mind a szervezetek, mind az egyének elköteleződhetnek az éghajlatváltozás elleni akció jegyében. Ezek célja, hogy olyan gyakorlati változásokat hozzanak a résztvevők életébe, amelyek hatással vannak a mindennapokra és a környezetre egyaránt – a gyártástól, a fogyasztáson, a közlekedésen, az otthonok fűtésén és hűtésén át a közös munkáig és együttélésig.

A Paktum összefogja a vállalásokat, rámutatva ezzel arra, hogy apró cselekedetek sokaságával az emberek közösen élhetőbbé tehetik a bolygót. Minden egyes lépés hozzájárulhat egy új Guiness-rekord születéséhez, az egy hónapban megtett klímavállalások megdöntésében – ehhez június és július hónapban 141.000. vállalás szükséges.

„Az éghajlativálság már most hatással van a mindennapi életünkre. A jó hír, hogy mindannyian tehetünk ellene, mert a válság elleni harc nem csak célok kitűzéséről, törvények megváltoztatásáról és befektetések meghozataláról szól. Az európai éghajlati paktum létrehozása óta eltelt hat hónapban felemelő látni, hogy milyen sok nagykövet csatlakozott hozzánk, fogott össze egymással. Minden egyes vállalásból érezhető a lelkesedés, ami még inkább inspirációval szolgál mindannyiunk számára. Együtt hatalmas eredményt érhetünk el, ezért arra kérek mindenkit, hogy csatlakozzon hozzánk” – mondta Frans Timmermans, az Európai Bizottság európai zöld megállapodásért felelős alelnöke.

A nemzeti workshopokról, témákról, hírességekről és a nagykövetekről

A helyi éghajlati paktum nagyköveteihez és koordinátoraihoz csatlakozva a magyar akciónap keretében bárki többet tudhat meg arról, mit is tehet a bolygóért. A workshop során lehetőség van kérdéseket feltenni az éghajlatvédelem kapcsán, miközben gyakorlati tanácsokkal, tippekkel gazdagodhatnak a résztvevők. Bárki megtalálhatja a számára legközelebb álló vállalást az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, illetve megtudhatja, hogyan járulhat hozzá cselekedeteivel egy nagyobb cél eléréséhez. A paktum önkéntes nagyköveteitől, illetve olyan civilektől és szervezetektől is lehet inspirálódni, ötleteket szerezni, akik népszerűsíteni szeretnék az éghajlatváltozás elleni akciót. Már közel ezer személy és szervezet csatlakozott nagykövetként, akik már most helyi, regionális és országos szinten dolgoznak azon, hogy arra bátorítsák az embereket, vegyék ki részüket a küzdelemből, maradjanak elkötelezettek és tegyenek további aktív lépéseket a bolygó érdekében.

A paktum nagykövetei Harmat Ádám a WWF képviseletében, valamint Puskás Ilona a Climate-KIC képviseletében.

A paktumot számos ismert személy támogatja, többek között Harcsa Veronika és Tóth Andi is.

Tóth Andi így vélekedik a paktumról: „Napjainkban megkerülhetetlenné vált nemcsak az ipari, hanem a háztartási hulladék csökkentésének feladata. Az egyre elkeserítőbb híradások mellett egyre gyakrabban jelennek meg konkrét kezdeményezések és olyan cselekvési tervek, mint az Európai éghajlati paktum, amely változásra ösztönzi az embereket. Háztartásomat 5 és fél éve drasztikusan megváltoztattam, a célom az egyéni hulladéktermelés minimalizálása. Gyakorlati tapasztalataim megosztásával buzdítom a környezetemet, hogy tegyék meg ők is a szükséges lépéseket, mert hiszem, hogy minden kis lépés számít.”

Az éghajlati paktum ifjúsági kihívásáról



Június 29-én délután az Európai Unió fiataljai számára (15 és 30 év közöttiek) megrendezésre kerül az éghajlati paktum ifjúsági kihívása. Ez segítséget nyújt a zöld életmódra való áttérés megkönnyítéséhez azáltal, hogy lehetőséget biztosít a kapcsolatteremtésre másokkal, miközben létrejön egy fiataloknak szóló innovatív projekt, amely a klímaváltozás elleni küzdelmet támogatja.

A paktumról és az európai zöld megállapodásról

Az Európai Bizottság által elindított európai éghajlati paktum (https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/pact_hu) az európai zöld megállapodás része. (https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action_hu) Segítséget nyújt az EU azon célkitűzésének megvalósításában, hogy első kontinensként érje el a teljes klímasemlegességet 2050-re. Az európai zöld megállapodás törekvése az EU gazdaságának fenntarthatóvá tétele azáltal, hogy a környezeti kihívásokat lehetőségekké alakítja át, és mindenki számára elérhetővé teszi az átállást.

Az európai zöld megállapodás szintekre oszló politikájának és az európai éghajlati paktum egyéni cselekvést támogató hozzáállásának ötvözésével mind kormányzati, mind egyéni szinten tehetünk a környezetre gyakorolt hatásunk csökkentéséért.

Találkozzunk 2021. június 29-én az online rendezvényen!

Az esemény nemzeti része élőben követhető az Európa Pont Facebook oldalán is.