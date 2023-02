Erős a forint, mint az oroszlán. Érdemes most eurót venni?

Tavaly tavasszal volt utoljára olyan erős a forint, mint most. Az euró 380 forint alatt jár, a dollár alig 350. A szigorú MNB sokat segít a magyar valutának.

Örülhetnek a külföldi utazást tervezők, kilenc hónapja nem volt ugyanis olyan erős a forint, mint ezen a héten. Az euró ára kedden és szerdán 378 forint alá is benézett, a dollár is lassan kacérkodik a 350 forintos lélektani határral. Egyelőre 352-353 forint körül jegyzi a devizapiacokon, amire tavaly április óta nem volt példa. Azok a magyarok viszont, akik tavaly ősszel annak reményében vettek eurót vagy dollárt, mert további forintgyengülésre számítottak, most még nagyobb bukóban állhatnak.

A forint erősödése a régióban is kiemelkedőnek számított, annak ellenére szerepelt jól az elmúlt napokban a magyar fizetőeszköz, hogy kedden a várakozásoktól elmaradó GDP-adatot tett közzé a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A forint erősödését támogatja, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) egyelőre folytatja a szigorú monetáris politikát. Bár Virág Barnabás alelnök a Napi.hu-nak adott interjúban hétfőn arról beszélt, jó eséllyel a januárban tetőzhetett az infláció 25,7 százalékon, de a 13 százalékos alapkamat és a 18 százalékos kamattal meghirdetett betéti kamatok csökkentését még nem kezdik meg. A jegybank kivár a lazítással addig, amíg Magyarország kockázati megítélése trendszerűen javulni nem kezd.

Ehhez pedig nem elég, ha csökkennek az energiaárak Európában, fontos az is, hogy az uniós források folyósítása előtt álló akadályok elháruljanak, és a folyó fizetési mérleg tartósan javuljon. Mivel a forint kamata jelenleg lényegesen magasabb, mint sok más fizetőeszközé, ez segíti az erősödést.

Az amerikai inflációs adat kedvező volt, mindössze 6,4 százalékos áremelkedési ütemet mértek januárban, amiből arra következtet a piac, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed a kamatemelési ciklusa végéhez közeledik. Ez gyengíti a dollárt, ami kedvez a forintnak és a többi feltörekvő piaci fizetőeszköznek.

Érdemes most eurót váltani?

A szakemberek ugyanakkor azt gondolják, nem érdemes a közeljövőben további nagy erősödéssel kalkulálni. Az OTP Bank friss devizapiaci elemzésében például az áll, hogy technikai értelemben a magyar valuta megérkezett egy olyan zónába, amelynél a további erősödésre már csökken az esély. Az elemzők szerint a következő támasz 375 forintnál van az euró/forint árfolyamában, ami azt jelenti, hogy azon a szinten nehéz lesz lefelé túljutnia a magyar valutának.

Bár a devizapiacokon bármi előfordulhat, az elemzés alapján érdemes lehet most eurót váltani, vagy egy később tervezett utazás során előforduló költségeket: a szállást, autóbérlést a viszonylag erős forintárfolyam mellett rendezni. Az elemzők sokkal erősebb forinttal az idén nem számoltak, ha minden a legjobban alakul Brüsszelben is, akkor is csak 360-365 forint közötti eurót várnak valamikor az év folyamán.

A magyarok a téli hónapokban a leggyakrabban az euróövezet valamelyik országába utaznak, a Bank360.hu utasbiztosítási adatai alapján Ausztria ilyenkor a legkedveltebb úticél, de Szlovákia is ott van a dobogón.