Enyhén romlott a gazdasági hangulat, egyéves csúcson a fogyasztói hangulat az euróövezetben

Az euróövezetben a várt javulás helyett februárban kissé romlott a gazdasági hangulatindex az előző két hónapban látott javulás után, míg a fogyasztói hangulat a várt mértékben, 12 havi csúcsra javult – derül ki az Európai Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóságának (DG ECFIN) hétfőn kiadott felméréséből.

Az euróövezet gazdasági hangulatindexe (Economic Sentiment Indicator, ESI) az előző havihoz képest 0,1 ponttal 99,7 pontra csökkent februárban, miután tavaly június óta a legmagasabbra, 99,8 pontra emelkedett januárban. Elemzők előzetesen 101 pontos februári indexre számítottak.

Az Európai Unióban az előző havihoz képest nem változott a gazdasági hangulat, az alakulását jelző indikátor továbbra is 97,8 pont volt februárban.

A legnagyobb euróövezeti nemzetgazdaságok közül Spanyolországban 2,0 ponttal, Franciaországban 1,5 ponttal, Lengyelországban 0,2 ponttal csökkent, Hollandiában 2,9 ponttal, Németországban 0,1 ponttal emelkedett, míg Olaszországban stagnált februárban az ESI.

A foglalkoztatási várakozások indexe (Employment Expectations Indicator, EEI) az EU-ban 0,4 ponttal 107,7 pontra romlott februárban és 0,3 ponttal 109,4 pontra az euróövezetben.

Az euróövezeti fogyasztói bizalom az egy hete közölt előzetes adatoknak megfelelően tovább erősödött, immár ötödik hónapja javul. A januári mínusz 20,7 pontról mínusz 19 pontra javult a fogyasztói hangulatindex februári értéke, ami a legmagasabb a tavaly februári mínusz 9,4 pont óta.

Az EU-ban a fogyasztói hangulatindex 1,5 ponttal, mínusz 20,6 pontra erősödött februárban.

A javulás annak köszönhető, hogy a fogyasztók pozitívabban ítélték meg háztartásuk múltbeli és jövőbeli pénzügyi helyzetét, növekvő hajlandóságot mutattak nagyobb értékű vásárlásokra is. A fogyasztók országuk általános gazdasági helyzetéről alkotott véleménye is jelentősen javult februárban – közölte a DG ECFIN.(MTI)