Energiahatékonysági tőkeprogramot indít a Hiventures

Kis-, közép- és nagyvállalatokat célzó energiahatékonysági tőkeprogramot indít októbertől a Hiventures kockázati tőkealap-kezelő.

Az MTI-nek elküldött közleményük szerint olyan beruházások megvalósulását szeretnék elősegíteni, amelyek hozzájárulnak a javuló energiahatékonysághoz, az alacsonyabb energiaköltségekhez és a stabilabb energiaellátáshoz.

A tőkealap-kezelő jelezte: a jelenleg tapasztalható magas kamatkörnyezetben segíthet a nemrégiben meghirdetett Széchenyi Kártya Program MAX, amelyben a cégek évi 0,5 százalékos nettó kamaton juthatnak hozzá forráshoz. Ez a megoldás egészíthető ki az energiahatékonysági vállalati tőkeprogrammal, amelynek keretében jellemzően 500 millió forint felett igényelhető tőkebefektetés öt-nyolc évre.

A finanszírozást 500 ezer eurónak megfelelő forintösszegig ideiglenes válságkeret alapján notifikált, hozamtámogatott tőke jelenti. E fölött piaci alapon megvalósuló tőke és tagi kölcsön a formátum, amelyért bár a Hiventures kisebbségi tulajdonrészt kér, az általa nyújtott finanszírozás alárendelt hitelezői pozíciót testesít meg.

A cég profilja lehet energiahatékonyság vagy zöldenergia, de ez nem feltétel; elsősorban egymilliárd forint árbevétel feletti ipari, gyártó, termelő vállalkozások ezekkel összefüggő céljainak és projektjeinek megvalósulását kívánják elősegíteni – ismertette a közleményben Katona Bence, a Hiventures vezérigazgatója. Hozzátette, hogy a piacon elérhető egyéb finanszírozási formáknál jóval kedvezőbb hozamelvárás, továbbá a rugalmas, a cég működésébe operatív szinten nem beavatkozó finanszírozási feltételrendszer teszi igazán vonzóvá a Hiventures megoldását.

A tőkealap-kezelő felidézte, hogy a megújuló és egyben diverzifikált energiaellátást lehetővé tevő energiaprojektekben a Hiventures vállalati üzletága rendelkezik már tapasztalattal. Legutóbb ez év szeptemberében adtak hírt a megújuló energetikai befektetésekre fókuszáló Solar Markttal kötött hosszú távú stratégiai megállapodásról, de több nagyobb volumenű, már bizonyított vagy éppen innovatív műszaki megoldáson alapuló megújuló energiatermelési beruházást is finanszíroznak, különösen napenergiával kapcsolatosakat. A naperőmű fejlesztéseknek van ugyanis egy kifejezetten tőkeigényes korai stádiuma, amely hiteloldalról még nehezen kezelhető – jelezték.



A Hiventures startup üzletága előtt sem ismeretlen az energetikai terep, számos energiahatékonysághoz, energiatermeléshez kapcsolódó újszerű megoldás finanszírozásába kapcsolódtak be az elmúlt öt és fél évben. Az ilyen tematikájú startup befektetéseik száma megközelíti a harmincat – mutatott rá a Hiventures vezérigazgatója.Ismertette: elindítanak egy energetikai startup programot is, hogy finanszírozási és mentorálási oldalról is támogassák a megváltozott piaci körülményekhez és lehetőségekhez való adaptációt, a gyorsabb fejlesztést és növekedési pályára állást. Ezzel elsődlegesen saját portfóliócégeiket célozzák meg, de új vállalkozásoktól sem zárkóznak el.Az MFB csoporthoz tartozó Hiventures kockázati tőkealap-kezelő európai uniós és saját forrásból támogatja a teljes magyar vállalkozói ökoszisztémát, finanszírozást biztosítva az ötletfázistól egészen a nagyvállalati beruházásokig.(MTI)