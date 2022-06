Elon Musk megvásárolta a Twittert: Most vajon mi lesz?

Elon Musk szándékai a Twitter új tulajdonosaként valamennyire azért ismertek azon vélemények miatt, amelyeket Ő maga tweetelt a közösségi média platformon. Musk, aki sokszor hangoztatta erőteljes véleményét a szólásszabadságról, ellenzi a tartalom ideológiai alapú szabályozását. Például, amikor Donald Trump volt elnököt eltávolították a Facebookról és a Twitterről, Musk Twitteren azt írta, hogy az emberek nem találnák kielégítőnek, ha az amerikai technológiai cégek vállalnák a „szólásszabadság de facto döntőbírójának” szerepét. Jack Dorsey, a Twitter alapítója a maga részéről egyébként iylen módon hisz Musk „A tudat fényének kiterjesztése” című projektjében.

Musk nézetei szerint, a Twitter társadalmunk „de facto városi tere”, és nagyon erősen befolyásolja gondolati fizetőeszközünket. Valójában, azon túl, hogy mindenki kifejezheti véleményét, vannak olyan nemzetek, amelyeknek vezetői erőteljesen jelen vannak a platformon. Musk azt is szeretné lehetővé tenni a felhasználók számára, hogy felismerjék, miért foglalják el Twitter idővonalaikat a rajtuk megjelenő konkrét tweetek. Egy héttel azelőtt, hogy nyilvánosságra hozta volna 9,1%-os részesedését a társaságban, 80 millió Twitter-követő körében végzett közvélemény-kutatást arról a kérdésről, hogy a Twitter betartja-e a szólásszabadság elveit, és a legtöbben “nem”-mel válaszoltak. Musk azon látszólagos célja kapcsán, hogy változtatásokat hajtson végre ezen a területen, valamint a konkrét szándékaival kapcsolatos bizonytalanság miatt, az egyik Twitter-dolgozó a Twitter-alkalmazottak közötti légkör érzelmeiről számolt be azáltal, hogy elmondta: „Néhány ember csak leporolja az önéletrajzát.” De milyen egyéb következményekkel járhat a Tesla vezérigazgatójának a közösségi média világába történő terjeszkedése, különösen ami a részvények kereskedési árfolyamát illeti? Olvass tovább, hogy átfogóbb képet kapjon.

Tesla részvények, Dogecoin árak

Azt követően, hogy Elon Musk április közepén felajánlotta, hogy 44 milliárd dollárért megvásárolja a Twittert (bár az értéke csak körülbelül 31 milliárd dollárra tehető), a Tesla-részvények 3,6%-os csökkenéssel reagáltak. A Wells Fargo elemzői szerin,t a Tesla részvényeseinek mögöttes aggodalma egyrészt az volt, hogy „a Twitter futtatása lehetséges, hogy elvonja a már eddig is bőven sok feladattal rendelkező vezérigazgató figyelmét”, másodsorban pedig amiatt izgultak, hogy a vásárlás finanszírozása érdekében Musknak több Tesla-részvényét is el kell adnia, amelyek értéke 170 milliárd dollár.

A Tesla, a világ legértékesebb autógyártója – amelynek értéke nagyjából 797 milliárd dollár -, áprilisban és májusban a sanghaji járványügyi korlátozásokkal küzdött, amely ezen városban leállította a termelést a Tesla gyárban. A vállalat emellett megpróbálta leküzdeni a chiphiány okozta problémákat, az ellátási lánc zavarait, valamint az inflációs nyomás okozta akadályokat, amelyek az autóipart egészét érintették. Egyébként a közelmúltban a Tesla új üzemeket nyitott Texasban és Németországban, hogy növelni tudja teljesítményét.

Azonban ahogy a Tesla ára csökkent, a Musk által a Twitteren régóta reklámozott Dogecoin kriptovaluta ára 30%-os növekedést jegyzett Musk áprilisi bejelentését követően. Az altcoin rajongói azt feltételezték, hogy Musk esetleg megengedi a Twitter-hirdetőknek, hogy kedvenc kripto eszközében fizessenek a hirdetésekért.

Egy kis elakadás a munkában

Május közepén Musk Twitter-üzenetet írt, hogy a Twitter-vásárlás „átmenetileg felfüggesztve” állapotban van, miközben ellenőrzik a spam fiókok százalékos arányát a Twitter-repertoáron. Válaszul erre a Twitter-részvények több mint 20%-kal élesen zuhantak, de Musk egy újabb tweetet küldött, amelyben megerősítette követőit, hogy továbbra is eltökélt szándéka, hogy létrehozza az üzletet, és ennek következtében az árak 40.71 dolláron helyezkedtek stabilan (bár még így is 9,6%-kal álltak alacsonyabb szinten). Ami a Tesla részvényeit illeti, május 13-án 5%-kal erősödtek, de április 4.-e óta az értékük egynegyedét veszítették, amikor Musk nyilvánosságra hozta részesedését a Twitterben.

Egyes elemzők, mint például Susannah Streeter a Hargreaves Lansdown-tól, úgy vélték, Musk tétovázása a vásárlással kapcsolatban „az árcsökkentési stratégia szerves része lehet”. Valójában, nem lenne ismeretlen helyzet, ha egy hirtelen piaczuhanás esetén újratárgyalnák egy cégfelvásárlás árát, vagy ha éppen kiderülne, hogy az adott cég valamilyen kárt szenvedett, de ez akkor mind még csak spekuláció volt.

Tovább haladva a megkezdett úton

A vezérigazgató új részesedése a közösségi médiában, valamint az elektromos járművek világelső vezetőjének jövőbe mutató szerepe mellett, Elon Musk a 100 milliárd dolláros SpaceX élén is áll, amelynek célja -saját szavaival élve-, hogy segítse a Teslát „az élet jövőjének védelmében és megőrzésében a fenntartható energiára történő átállással a Földön, valamint azzal, hogy a Mars által többbolygóssá válhatunk”. De ez még nem minden! Ugyanis Musk belevágott a Neuralink projektbe is, amely azt a célt tűzte ki maga elé, hogy számítógépes chipekkel egyesíti az emberi agyat. Ez „lehetővé teheti azt, hogy a paralízistől szenvedő egyének, az elméjükkel gyorsabban tudja majd használni okostelefonját, mint az, aki a hüvelykujját használja” – írta Musk a Twitteren. Végül, de nem utolsó sorban, a vezérigazgató a forgalom problémáját is egyszer smindenkorra megoldaná, alagutak használatával.. „Vagy örökké tartó forgalom, vagy pedig alagutak” – mondta. Az 5.68 milliárd dollárra becsült Musk’s Boring Co. a Las Vegas-i Kongresszusi Központ 45 perces útját máris kétperces útra csökkentette. Ha Ön CFD-k formájában történő részvénykereskedésben vesz részt, akkor érdemes tudnia, hogy a Twitter vásárlásának legutóbbi volatilitási hullámai az olyan részvények esetében, mint például a Tesla, a Twitter és a Dogecoin, bőséges lehetőségeket és kockázatokat is hordozhatnak magukban, ezért kísérje nagy figyelemmel a híreket és a legutóbbi árfolyamfrissítéseket abból a célból, hogy megalapozottabb kereskedési döntéseket hozhasson.

