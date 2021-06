Elkerülhetetlenek a hatékonyságot növelő fejlesztések a hazai retail szektorban

Válságállónak bizonyult a kiskereskedelmi szektor a gazdaság egészéhez képest, mert a KSH adatai szerint 5,1%-os GDP-csökkenést hozó 2020-as évet a retail szektor „mindössze” 0,3%-os forgalom-visszaeséssel zárta. A szektor tudatos szereplői az új kihívások közepette is tudták: nem halogathatóak tovább a hatékonyságot erősítő technológiai fejlesztések. Ilyen téren az elmúlt egy évben a hazai boltok annyit léptek előre, mint máskor 10 év alatt.

A technológia nemcsak a hatékonyságot, a biztonságot és a forgalmat képes növelni, de jelentősen enyhíti a munkaerőhiányt is. A korszerű, integrált rendszerek olyan helyzetekben is üzemképesen tudnak tartani egy boltot, amikor nemcsak a gazdaság van válságban, de a bolti dolgozók harmada-fele sem tud megjelenni a munkahelyén a járványhelyzet közvetlen vagy közvetett hatásai miatt ‒ világította meg a 2020-ban elért 22%-os bevétel, és 12%-os létszámbővülésük hátterét a vezető hazai retailtechnológiai cég, a Laurel Kft. tulajdonos-ügyvezetője.

Bessenyei István hozzátette: a szektor technikai értelemben 10 évet fejlődött 2020 tavasza óta. A Laurel elképesztő mennyiségű, saját fejlesztésű önkiszolgáló kasszát adott el, de hatalmas a kereslet az elektronikus, központilag vezérelt polccímkék és a dolgozók közötti kommunikációt könnyítő fejhallgató-rendszerek iránt is. Látható, hogy ezek a technológiák a fizikai érintkezések csökkentése mellett mind a hatékonyságról szólnak, és természetesen nemcsak válság idején vannak jó hatással a bevételre.

A fejlesztések a nemzetközi szereplőknél is jellemzőek. A Decathlon lánc például már több országban is magyar fejlesztésű, Laura kasszarendszerekkel nyitotta meg új boltjait, de hosszan sorolhatnánk az ismert nemzetközi márkákat, akik már külföldön is gond nélkül használják a magyar megoldásokat. Az elmúlt, valamivel több mint egy évben élesen kirajzolódtak az egyes boltok, láncok által használt megoldások erősségei és gyengéi. A kialakult krízisek során egyértelműbbek és sürgetőbbek lettek a korábban halogatott technológiai fejlesztések, a hatékonyságnövelésnek pedig az üzleti életben nincs pedigréje – zárta gondolatait Bessenyei István.