Elemzők: várakozáson felül nőtt a második negyedévi GDP

Az elemzők várakozását meghaladta a bruttó hazai termék (GDP) második negyedévi növekedése, és az év második felében várható lassulás ellenére is 5-6 százalék közé várják az idei bővülést – derült ki a piaci elemzők MTI-nek küldött kommentárjaiból.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerdán kiadott első becslése szerint a második negyedévben 6,5 százalékkal nőtt a GDP az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az előző negyedévhez képest 1,1 százalékkal nőtt a gazdaság teljesítménye. Az első fél évben a gazdaság teljesítménye 7,3 százalékkal nagyobb volt, mint az előző év azonos időszakában

Suppan Gergely, a Magyar Bankholding vezető elemzője az MTI-nek küldött kommentárjában kiemelte, hogy az elemzői várakozásokat felülmúlva nőtt a hazai GDP a második negyedévben. A hazai GDP növekedése az EU élén maradhatott, idén érdemben folytatódhat a felzárkózás – tette hozzá.

Számítása szerint a járvány előtti szintet mintegy 7,2 százalékkal haladja meg hazai GDP. A vártnál nagyobb növekedésnek köszönhetően nem zárta ki, hogy a bankholding kissé felfelé módosítja az idei GDP-növekedésre vonatkozó 5,7 százalékos prognózisát, bár a következő negyedévekben már érdemi lassulást várnak, részben bázishatások, részben a háború negatív következményei miatt.

Nagy János, az Erste Bank makrogazdasági elemzője kommentárjába arra utalt, hogy a negyedév során korábban közzétett havi termelési adatok már mutatták, hogy az ipar viszonylag ellenállónak bizonyult a fennmaradó ellátási feszültségekkel szemben és az autóipar is relatíve jól teljesített, így az ágazat pozitívan járult hozzá a növekedéshez. Eközben a folytatódó bérkiáramlás és a fiskális transzferek nyomán gyorsuló belföldi fogyasztás a szolgáltatások dinamikus teljesítményét támogatta.

Kitért viszont arra is, hogy a rövid távú kilátások meglehetősen borúsak: következő negyedévek az éves GDP-növekedés ütemének fokozatos lassulását hozhatják. Az Erste jelenlegi előrejelzése az éves GDP-növekedésére 5,5 százalék, ugyanakkor az év végére elfogyhat a lendület. Az utóbbi évekre jellemző, erőteljes áthúzódó hatás hiányában és az egyre mérséklődő belső kereslet következtében jövőre 1,5 százalékos növekedést várnak az Erste Bank elemzői.



Regős Gábor, a Makronóm Intézet szakmai vezetője is azt emelte ki, hogy a magyar gazdaság teljesítménye a második negyedévben is jobban alakult az uniós átlagnál, amely 0,6 százalékos negyedéves és 4,0 százalékos éves növekedést mutatott az előzetes becslések szerint. Míg a piaci szolgáltatások között különösen a koronavírust legjobban megszenvedő ágazatok mutattak jelentősebb bővülést, kedvezőtlenül alakult a mezőgazdaság teljesítménye, ami a csapadéktalan, forró időjárással állhat összefüggésben. Felhasználási oldalról a növekedésben továbbra is nagy szerepe lehetett a fogyasztásnak, de a szolgáltatás-külkereskedelmi egyenleg is javulhatott a turizmus és a szállítási szolgáltatások exportbővülésének eredményeként.A friss adat alapján tehát a vállalkozások egyelőre tudtak alkalmazkodni a kedvezőtlenebb külső körülményekhez, azon belül is elsősorban a háború gazdasági hatásaihoz – állapította meg. Ugyanakkor a következő időszakban a gazdasági növekedés lassulhat, amiben a háború mellett az emelkedő energiaárak, a gyenge termés és a gyengülő forintárfolyam miatt gyorsuló infláció játszik leginkább szerepet. Az év egészét tekintve a gazdasági növekedés még így is kedvezően, 6 százalék körül alakulhat Regős Gábor előrejelzése szerint.(MTI)