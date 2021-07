Elemzők: egyenlőtlenül oszlanak meg a lakásépítések az országban

A lakásépítések egyenlőtlenül oszlanak el az országban, Budapesten dominál az átadott lakások száma – hívták fel a figyelmet az elemzők.

A KSH csütörtökön tette közzé, hogy az első fél évben 9795 új lakás épült, 12,8 százalékkal több mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 15 274 volt, 22,4 százalékkal több mint 2020 azonos időszakában. A használatba vett lakások száma ugrásszerűen nőtt a fővárosban és csökkent vidéken.

Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (Évosz) elnöke az MTI-nek elmonda, az átadott lakások területén domináns Budapest, az összes használatba adott lakások 46 százaléka a fővárosban volt.

Az Évosz elnöke elmondta, a budapesti nagy ingatlanfejlesztők el vannak foglalva a korábban megkezdett projektek befejezésével, kevesebb építési bejelentést tesznek. A hangsúly áttevődik vidékre, ahol elsősorban a lakosság épít, őket kedvező helyzetbe hozza a kormány családi otthonteremtési támogatása.



Koji László felhívta a figyelmet arra is, hogy az ingatlanfejlesztők a tervalkotás fázisában vannak. Tavaly kivárták az áfacsökkentést, miután 5 százalékos a lakás áfa 2026 végéig, így komoly projekteket készítenek elő. Kivárás volt atekintetben is, hogy a rozsdaövezetekben hogyan tudnak fejleszteni – tette hozzá.Kiemelte azt is, hogy a lakásépítési bejelentések azt mutatják, hogy az igények eltolódnak a kertes házak irányába.Az Évosz elnöke szerint a lakásépítések mellett a lakásfelújításokról sem szabad megfeledkezni. Az elmúlt években jelentősen növekedett a megszűnt lakások száma, példaként említette, hogy az idén az első félévben mintegy 800 lakás szűnt meg elsősorban a községekben, kisvárosokban, amiatt, hogy a műszaki állapotuk alapján már felújítani sem érdemes. Ezért javasolja azt, a szövetség, hogy legyen forrástámogatás ne csak új építésű ingatlanokra, hanem a felújításra is.Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője is arra hívta fel a figyelmet az MTI-nek küldött kommentárjában, hogy a lakásépítések igen egyenlőtlenül oszlanak el az országban. Budapesten 4532 lakást adtak át, sereghajtó itt Nógrád 19, Tolna 13, Heves 26 átadott lakással.Tavaly még viszonylag magas volt a lakásátadások száma a korábban építési engedélyt kapott, folyamatban levő építkezések miatt. A kedvezményes lakásáfa korábban tervezett kivezetésének hatása tükröződött az építési engedélyek tavalyi visszaesésében, azonban a kedvezményes lakásáfa ismételt bevezetése, valamint a számtalan a családtámogatás új lendületet adhat az építkezéseknek.Szerinte az idén a tavaly visszaeső engedélyek miatt lassulhat a lakásépítések növekedési üteme, ezt azonban ellensúlyozhatja a korábban építési engedélyt kapott, de eddig meg nem valósított lakásépítések, építési tervek esetleges megvalósítása.Suppan Gergely kitért arra, hogy a válság előtti teljesítményhez, a nemzetközi rátákhoz, valamint a hazai lakásmegújítás kívánatos mértékéhez képest a lakásépítések továbbra is elmaradnak.(MTI)