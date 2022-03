Elemzők: a termékek széles körére terült szét az infláció februári gyorsulása

A termékek és szolgáltatások széles körét jellemezte az áremelkedés ütemének februári gyorsulása – erre hívták fel a figyelmet a legfrissebb adatokat kommentálva az MTI-nek nyilatkozó elemzők, hangsúlyozva, hogy az ukrajnai háború hatásai a mostani adatokban még nem jelentek meg, de jelentősen átírják az inflációs és gazdasági kilátásokat.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerdán kiadott jelentése szerint februárban a fogyasztói árak átlagosan 8,3 százalékkal meghaladták az egy évvel korábbiakat. Utoljára 2007. augusztusban volt ilyen magas az infláció. A fogyasztói árak egy hónap alatt átlagosan 1,1 százalékkal nőttek. A maginfláció 8,1 százalékos volt a múlt hónapban.

Virovácz Péter, Az ING Bank vezető elemzője az MTI-nek küldött kommentárjában arra hívta fel a figyelmet, hogy immáron a fogyasztói kosár több mint kétharmadában – egészen pontosan 69 százalékában – már az 5 százalékot is meghaladja az éves áremelkedés üteme. A volatilis tételektől megtisztított maginflációs mutató mindössze három hónap alatt ugrott 5,3 százalékról 8,1 százalékra, amilyen magasan utoljára 2001 őszén járt.



Annak ellenére tehát, hogy február közepén a kormányzat meghosszabbította az üzemanyagárak befagyasztását, valamint néhány alapvető élelmiszer árának befagyasztásáról döntött február elejétől, a fő inflációs mutató nem fékeződött le, sőt, az élelmiszerek éves inflációja is gyorsult. Az ING szakértője szerint egyre nagyobb a valószínűsége, hogy a május elején és közepén véget érő árstop intézkedések hiányában kétszámjegyűre gyorsul az inflációs mutató.Jelenleg nagy valószínűséggel valahol a 7,5-9,0 százalékos sávba várható az átlagos áremelkedés idei egész éves üteme. Az ING elemzői arra számítanak, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kamatemelési ciklusa folytatódhat a következő hónapokban és az effektív kamat akár 8,0 százalékra is emelkedhet az év közepére. Ám ezt mind felfelé, mind lefelé módosíthatja az ukrán háború lefolyása.Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató makrogazdasági üzletágának vezetője szerint az infláció februári gyorsulása nem volt meglepetés annak fényében, hogy az eurózóna inflációja januárról februárra növekedett. Hozzátette, hogy ugyan a magyar infláció az uniós átlagot meghaladja, de messze elmarad az Észtországban mért 12,4, illetve Litvániában mért 13,9 százalékos ütemtől, de nem éri el a 9,6 százalékos belga értéket sem. A mérsékeltebb magyar emelkedésben szerepe volt az egyes élelmiszerekre februárban bevezetett árstopnak, amely néhány tized százalékponttal fogta vissza az inflációt.Hangsúlyozta, hogy a februári inflációs adatban az orosz-ukrán háború hatása még nem érződik. A következő időszak inflációs folyamatait azonban az orosz-ukrán háború és az ehhez kapcsolódó szankciók jelentősen átírják. A gyorsan változó események és piaci folyamatok miatt ezek inflációra gyakorolt hatására nehéz lenne számszerű becslést adni, de az jól látszik, hogy miden jel a magasabb infláció irányába mutat – írta a Századvég szakértője.Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzőjének az élelmiszerek vártnál lényegesen gyorsabb áremelkedése okozta a legnagyobb meglepetést, amit csak némileg tudott fékezni az egyes élelmiszerekre bevezetett árplafon. Ő is úgy vélekedett, hogy az orosz-ukrán háború érdemben felülírja az inflációs – és gazdasági – kilátásokat, amelyeknek a hatása még nem megbecsülhető.A vártnál jóval szélesebb körű, és meredekebb áremelkedések hatására a Takarékbank 7,5 százalékra emelte az idei évre vonatkozó inflációs várakozását, de a globális alapanyag-, nyersanyag- és alkatrészhiány, a nemzetközi szállítási árak elszállása és a globális energiaválság miatt az infláció ennél sokkal magasabb is lehet.Nagy János, az Erste Bank makrogazdasági elemzője szerint a február havi adatok még inkább rávilágítanak arra, hogy az alapfolyamatokban egyelőre nincs lassulás. Mind a belföldi, mind az importált infláció masszív dinamikát mutat. Szavai szerint “ördögi kör van kialakulóban”: továbbra is masszív bérnyomás tapasztalható, amit az emelkedő inflációs számok is csak egyre fűtenek.Egyelőre az árbefagyasztási intézkedések következtében egyszámjegyű az éves áremelkedés mértéke, ezek esetleges megszüntetése komoly felfelé mutató kockázat. A fenntartásuk viszont a megemelkedett inflációs időszak elnyújtását eredményezi. Az inflációs cél 2023-as elérése is veszélybe került – vélekedett az Erste Bank szakértője.(MTI)