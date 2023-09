Egyre több az angol nyelvű álláshirdetés a fizikai munkák esetében is

Magyarországon évről évre nő a nemzetközi vállalatok száma, ami azt jelent, hogy előnnyel indul az álláskeresésben az a munkakereső, aki beszél valamilyen idegen nyelvet. A munkaerőhiány idén sem csökkent jelentősen, az elmúlt időszakban is rengeteg pozícióra kerestek munkatársakat. Az is egyre inkább tapasztalható, hogy nő az angol nyelvű hirdetések száma is, vagyis a nemzetközi cégek is folyamatosan keresik az új munkatársakat. Egyes iparágak kiemelten érintettek, mint például a gyártó szektor, a turizmus-vendéglátás, az egészségügy és a kereskedelem.

Azok a magyar munkavállalók, akik eddig külföldön, angol nyelvterületen dolgoztak, de most idehaza keresnének munkát, valószínűleg előnyben lesznek, mert a nyelvtudásuk komoly több munkalehetőséget nyit majd meg a számukra, legyen szó vendéglátásról, kereskedelemről vagy gyártói munkáról. A nyelvtudás eddig is sok helyen volt elvárás, de napjainkban már nemcsak a szellemei munkák esetén lesz kiemelkedően fontos. Egyre többször hirdetik a szabad pozíciókat angol nyelven, vagyis csak azok fognak tudni egyáltalán az állásokról, akik beszélnek legalább egy minimális szinten angolul. https://debrecenallas.hu/employer

Fizikai munkák esetén is egyre nagyobb előnyt jelent a nyelvtudás

Fizikai munkára nagyon sok cég hirdet szabad pozíciót, és egyre inkább feltétel az ilyen munkakörök esetében is a megfelelő nyelvtudás. Az elmúlt években is előnyös volt valamilyen idegen nyelven beszélni, hiszen szellemi munkák esetén ez általános elvárásnak számított, ám mostanában az tapasztalható, hogy a fizikai munkákat is leginkább olyan személyek költik be, akik legalább egy minimális, társalgási szintű angol vagy német nyelvtudással rendelkeznek. Ez valahol érthető is, hiszen a munkaerőpiac egyre nemzetközibbé válik.

Ha munkakeresők vagyunk, észre fogjuk venni, hogy lényegesen több pozícióra jelentkezhetünk, ha legalább alapszinten beszélünk egy idegen nyelvet, elsősorban az angolt. Nagyon sok cégnél fordul elő ugyanis, hogy a egy-egy gépsor működését külföldön kell betanulni, ehhez pedig elengedhetetlen az, hogy értsük, miről is van szó, ez pedig nyelvtudás nélkül nem megy. Persze egyes cégek biztosítanak tolmácsot, ha szükséges, ugyanakkor sokkal magabiztosabbak a tudásukban azok a munkavállalók, akik mernek kérdezni, illetve tolmács nélkül tanulják meg a szükséges ismereteket.

Állások, melyekhez elengedhetetlene az angol nyelvtudás

Sokféle fizikai munkakört hirdetnek manapság a hazai és nemzetközi cégek is. A raktáros állások például nagyon gyakoriak, melyek esetében szintén rendkívül fontos a nyelvtudás. Ha egy cég több munkavállaló közül választhat, akkor valószínűleg azt fogja választani, aki beszél angolul. A raktárosi állások viszonylag magas bérezéssel járnak, egy nemzetközi cég esetében akár 300-500 ezer Ft is lehet a nettó bér.

Minőségbiztosítási mérnöki pozíció is gyakori, hiszen ez is hiányszakmának számít, ami szintén magas bérezéssel jár, de a termelői szektorban is gyakran keresnek műhely vagy részlegvezetőt. A turisztikai és vendéglátói szektorban pincért, szakácsot, recepcióst is egyre több helyre keresnek, az angol nyelvtudás pedig itt is elengedhetetlen.