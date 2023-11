Egymillió forint közelében a vidéki új lakások négyzetméterára

Az új építésű vidéki lakások kínálati négyzetméterára átlagosan 995 ezer forint volt az idei harmadik negyedévben, ami 2,1 százalékkal magasabb az előző negyedéves értéknél, és éves összevetésben 15 százalékos áremelkedést jelent – közölte az Otthon Centrum (OC) csütörtökön az MTI-vel, saját felmérésének eredményét ismertetve.

A vidéki városok közül továbbra is Sopronban a legdrágább egy új építésű lakás négyzetmétere, de az 1,26 millió forintos átlagár az előző negyedévi értéknél alacsonyabb. Debrecen az előző negyedévhez hasonlóan őrzi második helyét 1,15 millió forintos négyzetméterenkénti kínálati átlagárral, míg Szeged 1,07 millió forinttal a harmadik legdrágább megyei jogú város.

A harmadik negyedévre csökkent a milliós négyzetméterárat meghaladó vidéki városok köre. Tavaly év végén még Győrben, Egerben és Veszprémben is egymillió forintot meghaladó négyzetméteráron kínálták az új építésű lakások négyzetméterét, de azóta mind a három városban mérséklődtek az árak.

A kínálati négyzetméterár már minden megyei jogú városban meghaladta a 600 ezer forintot. Továbbra is Békéscsabán a legolcsóbb az új építésű lakások négyzetmétere, 605 ezer forint. Hódmezővásárhely a második legkedvezőbb árfekvésű város, 700 ezer forinttal.(MTI)