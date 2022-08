Egyesül a Random az Erste Befektetési Zrt.-vel

Október elsején a megváltozott piaci viszonyokra reagálva egyesül a Random Capital Zrt. az Erste Befektetési Zrt.-vel. Az egyesülés eredményeként a Budapesti Értéktőzsde legnagyobb forgalmú hazai brókercége jön létre, így biztosítva a hatékony működést és az ügyfelek legjobb kiszolgálását. Az Erste mindezzel párhuzamosan, a Randomtól érkező kollegákra támaszkodva új, Online Üzletágat alakít ki, amely tükrözi az internetes fejlesztések iránti elkötelezettségét. A Random jelenlegi ügyfelei az Ersténél a jövő év végéig mentesülnek a számlavezetési díj megfizetése alól.

Október elsején egyesül a Random Capital Zrt. az Erste Befektetési Zrt.-vel – a döntésről levélben is tájékoztatja az érintett ügyfeleket a cég. Az Erste tavaly szeptemberben vált a Random Capital tulajdonosává, a biztos, banki háttér pedig a korábbiaknál is vonzóbbá tette a céget az ügyfelek szemében. A Random a tranzakciót követően tovább folytatta bővülését, ma már közel 33 ezer értékpapírszámlát és mintegy 108 milliárd forintos megtakarítási állományt kezel – ez az állományt tekintve 47 százalékos növekedés, a számlák számában pedig 54 százalékos tavaly szeptember óta. Az Erste Pénz-, Tőkepiacok és Vagyonkezelés divíziója több mint 297 ezer értékpapírszámlán 2894 milliárd forintot meghaladó értékű vagyont kezel.

Az egyesülésre a megváltozott piaci viszonyok miatt van szükség. „Az infláció növekedése és az orosz-ukrán háború gazdasági következményei és a költségvetés konszolidációja miatt bevezetett adóváltozások minden vállalatot a korábbi stratégiája átgondolására kényszerítenek. Az ügyfélkiszolgálás minőségének további javítása elengedhetetlen ahhoz, hogy helyt tudjunk állni a nemzetközi versenyben. A fejlesztési igényeknek azonban csak költséghatékony működés mellett tudunk megfelelni” – hangsúlyozta Cselovszki Róbert, az Erste Befektetési Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Az Erste számára a két társaság egyesülése jelentős megtakarítást hoz: a tőzsdei tagsági díjak, az adminisztrációs és könyvelési költségek mellett csökken a kereskedési rendszerek fenntartásának és üzemeltetésének díja is. Az egyesülésnek ugyanakkor nem célja a létszám csökkentése. „Számítunk a Random Capitalnál dolgozó kollegáinkra, hiszen ők olyan tudást, értéket, know-how-t hoztak már eddig is az Erste csapatába, amellyel erősíteni tudjuk digitális kompetenciáinkat” – tette hozzá Cselovszki Róbert. Kiemelte: az Erste, a Randomtól érkező kollegákra támaszkodva új Online Üzletágat alakít ki, amelynek többek közt az internetes kereskedelmi rendszer fejlesztése lesz a feladata. Az új, minden eddiginél jobb online értékpapírkereskedő-rendszert az év eleje óta az Erste és Random közösen fejleszti, és a tervek szerint jövőre bevezetik.

Az egyesülést követően a Random ügyfeleinek az Erste kereskedési rendszere áll majd rendelkezésre. – ez változást jelent néhány instrumentum és szolgáltatás esetén. Az egyesülés technikai részleteiről szeptemberben részletes levélben küld a cég tájékoztatást.

Ezzel egyidőben az Erste Befektetési Zrt. egységesíti az internetes kereskedés díjait és új Online számlacsomag díjjegyzéket vezet be. Az új kereskedési díjak bevezetésére egységesen 2022. szeptember 1-én kerül sor, az Erste és Random kereskedési felületein is. A változások a kereskedés díjait is érintik a hazai és külföldi piacokon egyaránt. Az egyesülést követően a Random Capital Zrt. ügyfelei számára is az Erste Befektetési Zrt. Online számlacsomag díjjegyzéke lesz irányadó valamennyi díjtétel esetében. A Random ügyfelek ugyanakkor 2023. december 31-ig mentesülnek a számlavezetési díj megfizetése alól, számukra díjkedvezményt biztosítanak.

Az Erste a saját online kereskedési rendszere, a NetBroker indulása, vagyis 2006 óta nem változtatott online díjain. Az új díjstruktúra az Erste jelenlegi diszkont szolgáltatásait (Hozamplaza) harmonizálja a Random díjaival, az új Online Üzletágban pedig már az Erste ügyfélkiszolgálási standardjai érvényesülhetnek. Ezeken a platformokon az ügyfelek eddig is egyfajta diszkont brókeri szolgáltatást kaptak, alacsonyabb díjakkal kereskedhettek egyes részvénypiacokon az internet keresztül, de számlájukhoz kijelölt bróker, üzletkötő vagy bankár nem tartozott. A Random ügyfelei hozzáférnek majd az Erste eddig számukra el nem érhető szolgáltatásaihoz, a rendszeres havi megtakarítástól a befektetési alapok széles köréig, használhatják kiterjedt fiókhálózatát, tanácsadói és szakértői csapatát, élvezhetik azokat az előnyöket, amit egy nagy kereskedelmi bank jelent.