Egy tucat meg egy pénzügyi tipp a vakációra

A nyaralás az év egyik legjobban várt programja. Ha külföldre utazunk, érdemes a pénzügyeket is előre átgondolni és megtervezni, hogy ott már más dolgunk ne legyen, mint gondtalanul és felszabadultan élvezni a pihenést.

Váltsunk devizát a bankban, online, még indulás előtt!

Ügyeljünk arra, hogy a szükséges külföldi devizát itthon szerezzük be – lehetőleg a saját bankunktól, akár kényelmesen otthonról. Nyaralás előtt érdemes tájékozódni az árfolyamokról és azok változásáról. Az Erste ügyfelei júliustól havonta félmillió forintot (Erste World és Private Banking ügyfelek havi egymillió forintot) kiemelt árfolyamon válthatnak különböző devizák között a George Weben és a George Appon díj- és jutalékmentesen, kezelési költség nélkül. (A jegyzés valós idejű, a bankközi devizapiac árfolyamait követi, a piaci viszonyoknak megfelelően változik, elfogadására 30 másodperc áll rendelkezésre.) Nyaraláskor pedig beállíthatják, hogy a folyószámlájukhoz tartozó kártya a devizaszámláról költsön, így a fizetés sem jár semmilyen plusz kiadással.

Valamennyi készpénz mindenképp legyen nálunk

Mindig vigyünk magunkkal egy kis készpénzt olyan kiadások fedezésére, mint az italok és az ételek, a borravalók vagy taxizás, mert nem mindig lehet kártyával fizetni – különösen kis összegek esetén. A készpénzes fizetés is segíthet elkerülni a többletköltségeket.

Ügyeljünk a készpénzkorlátokra

Egyes EU-országokban a készpénzes fizetés csak bizonyos összegig engedélyezett. Érdemes egy kis időt arra szánni, hogy előzetesen tájékozódunk a készpénzes vásárlás lehetséges határairól a célországban.

Jegyezzük meg a bankkártyánk kódját

Jegyezzük meg a kódokat, de ne írjuk le őket. Ha mégis elfelejtenénk a PIN-kódot, nem kell aggódni: az Erste ügyfelei egyszerűen és biztonságosan ellenőrizhetik azt a George Appban.

Kártyás fizetés helyi pénznemben

Külföldön mindig a helyi pénznemben érdemes fizetni. Miért? Mert, ha forintban fizetünk a határokon túl, akkor általában rosszabb árfolyamot kapunk.

Szóljunk a banknak, hogy elutazunk

Utazás előtt legalább néhány nappal érdemes jelezni a banknak, hogy külföldre megyünk – főleg, ha egzotikus helyszínt választunk. Ezt meg lehet tenni a telefonos ügyfélszolgálaton is, melyet az Erste ügyfelei a George App segítségével a bejelentkező kódok megadása nélkül is fel tudnak hívni. (A bejelentést érdemes akkor is megtenni, ha egy különlegesebb internetes vásárlást hajtunk végre külföldi honlapon, hogy a bank – biztonsági okokból – ne tiltsa le a tranzakciót.) A bejelentésre abban az esetben nincs szükség, ha mobiltelefonnal vagy okosórával fizetünk: a tokenizált kártyák nagyobb biztonsága miatt ez esetben nem kell számítanunk ideiglenes zárolásra.

Ellenőrizzük a betéti és hitelkártyák napi költési limitjét

Ha olyan helyre megyünk, ahol magas a bűnözés aránya, akkor ellenőrizzük a kártya napi költési limitjét, és ennek megfelelően módosítsuk azt. A George alkalmazás segítségével könnyen állítható a kártyalimit.

Legyünk biztonságban

A kártya használata mindenhol biztonságosabb. Ha ellopják a kártyát, a George alkalmazás segítségével azt könnyen bármikor, bárhonnan letilthatjuk.

Legyen nálunk hitelkártya

Autót – sok helyütt még motort vagy robogót is – csak hitelkártya felmutatásával tudunk bérelni, erre a hagyományos, a folyószámlánkhoz kötött betéti kártyát akkor sem fogadják el a kölcsönzők, ha van hozzá hitelkeret. A hitelkártyán a bérléskor lekötött biztosíték ráadásul nem hiányzik majd a költségvetésből.

Ellenőrizzük a hitelkártyák utasbiztosítását

A hitelkártyák mellé gyakran átfogó utazási biztosítás is jár, ami kiterjedhet a poggyászra, az orvosi kezelésre, a hazaszállítás költségeire, sőt még az utazás lemondására is. Szánjunk időt arra is, hogy megtudjuk, milyen feltételek esetén érvényes az utasbiztosítása, így akár ezen spórolni is lehet. Az Erste a dombornyomott bankkártyák tulajdonosainak automatikusan, díjmentesen az egész világra kiterjedő biztosítási csomagot nyújt a 30 napnál nem hosszabb utazásokhoz, amely kiterjed baleset, megbetegedés, poggyászkár esetére, valamint asszisztencia szolgáltatásokra egyaránt

Kerüljük a készpénzfelvételt hitelkártyával

A viszonylag magas díjak miatt valóban csak vészhelyzet esetén érdemes készpénzt felvenni a hitelkártyával. Ugyanakkor utazáshoz a hitelkártya kifejezetten ajánlott, mivel nagyobb biztonságot kínál. A hitelkártya elvesztése vagy ellopása, illetve valamilyen visszaélés esetén a bank megtéríti a felmerült károkat – feltéve, hogy a kártyatulajdonos nem járt el hanyagul.

Olcsóbb a készpénz „saját” automatából

Külföldön járva is érdemes keresni az Erste logóját, ugyanakkor a készpénzfelvétel ATM-ből díjköteles lehet külföldön is. Ezekről a költségekről az ATM előre tájékoztat, és ennek ismeretében meg is lehet szakítani a folyamatot. Az Erste ügyfelei az Erste Csoporthoz tartozó bankok ATM-jeiből annyiért vehetnek fel készpénzt, mint amennyibe ez Magyarországon kerülne nekik.

+1. Készpénzfelvételt helyi pénznemben

Ha külföldön használjuk készpénzfelvételre az ATM-et, akkor ne váltsuk forintra az automatánál az összeget, mert az magas költségekkel járhat. A készpénzt mindig a helyi pénznemben vegyük fel – lehetőleg előre átváltva, a saját devizaszámlánkról.