Egy felmérés szerint a közepesnél gyengébb a magyar cégek innovációs teljesítménye

A K&H újonnan elindított innovációs indexe első alkalommal a közepesnél gyengébb teljesítményt mutat, az idei első fél évben 31 ponton zárt – tájékoztatta a pénzintézet legújabb felmérésének eredményéről szerdán az MTI-t.

Kiemelték: a legjobb eredményt, 38 ponttal a 10 milliárd forintot meghaladó árbevételű nagyvállalatok érték el.

A leginnovatívabb ágazatok közé az ipar és a szolgáltató szektor tartozik, miközben a mezőgazdaság az ágazati bontás szerint a sor végén kullog.

A magyar cégek jelentős része nem állította le a fejlesztéseket a járvány alatt, a vállalatok 43 százaléka vezetett be új terméket vagy szolgáltatást az elmúlt két évben, a legnagyobb cégeknél ez az arány elérte a 70 százalékot – olvasható a közleményben. Az is kiderül, hogy a cégek 42 százaléka tervezi újabb termék vagy szolgáltatás piacra dobását a következő egy évben.

Németh Balázs, a K&H innovációkért felelős vezetője a közlemény szerint elmondta: sok cég előremenekül, új termékek bevezetésével, automatizálással, digitális innovációval próbálja ellensúlyozni a válság miatt kieső bevételeket. Felhívta a figyelmet arra, hogy a válaszadó cégek mindössze 36 százaléka tartja fontosnak a digitális átállást, 45 százalékuknak ez jelenleg nem lényegi kérdés.

A magyar vállalati szektor lemaradásban van az úgynevezett big data területén, azaz a nagy mennyiségű adatok feldolgozását tekintve, mindössze 10-20 százalékuk foglalkozik ezzel – mutatott rá Németh Balázs. A cégek mindössze 5-10 százaléka használ valamilyen mesterséges intelligencián alapuló alkalmazást, a többiek nem is számolnak ilyen megoldásokkal – tette hozzá.



Az innovációs vezető szerint a vállalatok leginkább forráshiány miatt nem fektetnek az innovációba, amin enyhíthet, hogy az elmúlt időszakban sorra jelennek meg a kedvezményes, akár államilag is támogatott finanszírozási eszközök.Míg a vállalatok kétharmada a szektorában az átlagosnál innovatívabbnak vallja magát, csak minden nyolcadiknak van írott innovációs stratégiája, és a működési költségüknek átlagosan 5 százalékát – a cégek fele alig 1 százalékot – költik digitalizációra – mutatott rá a kutatás.A kutatás keretében 360, a magyar magánszektor 32 ezer vállalatát reprezentáló, 300 millió forintot meghaladó árbevételű cég nyilatkozott az innovációs, digitális lépéseikről és terveikről.(MTI)