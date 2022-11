Duna House: októberben az ingatlan adásvételek száma éves és havi összevetésben is csökkent

Az év eddigi leggyengébb hónapját zárta az ingatlanpiac októberben: a Duna House saját adatain alapuló becslése szerint 8326 ingatlan adásvétel történt, ami az előző hónaphoz képest 9 százalékos, tavaly októberhez viszonyítva pedig 28 százalékos csökkenés – közölte az ingatlanközvetítő hétfőn az MTI-vel.

Az év végéig még biztosan elérhető minden eddigi otthonteremtési támogatás, de várhatóan ez sem tudja pótolni a változó gazdasági helyzet okozta keresletcsökkenést a cég szerint. A hitelkamatok drágulása és az energiaválság keltette bizonytalanság miatt így egy gyengébb utolsó negyedévre számít a Duna House.

Ugyanakkor jelezték, hogy az országosan egyre szűkülő vásárlói jelenlétet a befektetői aktivitás fokozódása ellensúlyozza. Példaként említették, hogy Budapesten az októberi tranzakciók 55 százalékát, vidéken 31 százalékát a befektetői motiváció generálta. A fővárosi és a vidéki befektetők is átlagosan 60 négyzetméteres ingatlanokra szerződtek, azonban míg a fővárosiak a befektetési célú vásárlásaikra átlagosan 55 millió forintot, addig a vidékiek átlagosan 23,4 millió forintot fordítottak.

Arra is kitértek, hogy az ország keleti és nyugati felében is nőttek a négyzetméterárak a panellakásoknál: a tavaly októberben elért 356 ezer, illetve 341 ezer forint után az idén októberben a fajlagos árak az ország keleti részén négyzetméterenként 504 ezer, a nyugati részén pedig 514 ezer forintra emelkedtek.

Ezzel szemben a használt téglalakásoknál az átlagos négyzetméterárak az ország keleti részén a 2021 októberében mért 416 ezer forintról mostanra 297 ezer forintra, az ország nyugati felében pedig a korábbi 421 ezer forintról 355 ezer forintra estek vissza.

A fővárosban a panellakások átlagos négyzetméterára Budán 950 ezer forintra, Pesten 739 ezer forintra nőtt a tavaly októberi 626 ezer, illetve 560 ezer forintról.

Hozzátették, hogy a pesti oldalon értékesített otthonok kivételével a fővárosban 1 millió forintra nőtt a használt téglaépítésű lakások átlagos négyzetméterára az egy évvel korábban a budai oldalon, illetve a belvárosban mért átlagosan 983 ezer forintról, valamint 891 ezer forintról. A budai oldalon több mint 1 millió forintba, a belvárosban átlagosan 1,1 millió forintba kerültek négyzetméterenként az ingatlanok.

A cégcsoport európai pénzügyi márkája, a Credipass magyarországi adatai alapján októberben a becslések szerint 68 milliárd forint lakáscélú jelzáloghitelt vettek fel, ami 37 százalékos éves, szeptemberhez képest pedig 17 százalékos csökkenés. A visszaesést a kamatkörnyezet változása okozza, ami sok ingatlanvásárlót tántorított el a pénzügyi segítség igénybevételétől – áll a közleményben.(MTI)