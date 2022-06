Duna House: májusban élénkült az ingatlanpiac

Erősebb hónapot zárt a magyar ingatlanpiac májusban, mint áprilisban, de a tavaly ötödik havitól elmaradt a forgalom – olvasható Duna House hétfőn elemzésében, amelyet a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján tett közzé.

A több mint 12,5 ezer tranzakció havi összevetésben 5 százalékos emelkedést, a szokatlanul erős tavaly májushoz képest viszont 12 százalékos visszaesést mutatott. Az év eleje óta több mint 63 ezer ingatlan talált vevőre, az előző hónap tehát nagyjából az idei átlagot hozta. A forgalom nemcsak májusban, de már előtte is elmaradt kissé tavalyitól, de jelentősen felülmúlta a 2020-ast, amikor a járvány miatt csak az év közepén ugrott meg a kereslet – derül ki a közleményből.

A Duna House 140 milliárd forintra becsüli a májusban szerződött jelzálogkölcsönök összegét. Az ingatlanhitelek piaca ebből következően másképp alakult, mint a forgalom, ugyanis a tavaly májusit 16 százalékkal meghaladja, de csaknem 3 százalékkal elmarad az áprilisitól. Ennek ellenére – mint írták – az előző hónap is erősnek számít ebből a szempontból, a valószínűsített csökkenés a kiugró mértékű áprilisi hitelezéssel magyarázható.

A kölcsönök felfutása az összefoglaló alapján az új építésű ingatlanokhoz kapcsolódik, de a panellakások is népszerűek voltak májusban, vidéken 458-490 ezer forintért, a főváros pesti oldalán 736 ezer forintért, a budain 835 ezer forintért keltek el négyzetméterenként. Az éves áremelkedés vidéken meghaladhatja a 100 ezer forintot, de Budapesten akár a 200 ezer forintot is megközelítheti. A tégla építésűek négyzetméter ára vidéken csökkent, és a fővárosban is csekélyebb mértékben drágult, mint a paneleké. A legnépszerűbb kerületekben 950 ezer forint volt az átlag, míg a nyugati országrészben 325 ezer, a keletiben pedig 227 ezer forint.



Közölték: az ország minden részén a magasabb értékű ingatlanok tették ki a tranzakciók többségét, a legtöbben a 40 és 60 millió forint közöttieket keresték. A befektetési célú vásárlás továbbra is népszerű, és nemcsak a fővárosban, összességében az adásvételek csaknem harmadának ez volt az oka. Hozzátették, hogy a vidéki kereslet a falusi csoknak köszönhetően a kistelepüléseken is erős.A Duna House az adatok alapján úgy látja, hogy a fizetőképes kereslet az áremelkedés és a folyamatosan dráguló hitelkamatok ellenére sem csökken.(MTI)