Duna House: az idei év a felújításokról szólhat

A megugró energiaköltségek miatt az idei év a felújítások éve lehet az ingatlanpiacon, de a dráguló kivitelezési és anyagköltségek finanszírozására sok esetben elengedhetetlen lesz a pénzügyi segítség – írta a Duna House az MTI-nek eljuttatott közleményében kedden.

Kiemelték, hogy az év végén a kormány szinte az összes vissza nem térítendő támogatás és kedvezményes hitelkonstrukció igénylési határidejét további két évre meghosszabbította.

Fülöp Krisztián, a Credipass pénzügyi közvetítő magyarországi vezetője a közlemény szerint elmondta, hogy akik lemaradtak vagy nem jogosultak a támogatásra, számos finanszírozási lehetőség közül választhatnak.

Kifejtette: a gyermeket tervező családok számára a legkézenfekvőbb választás a Babaváró támogatás, amely 2024 év végéig változatlanul igényelhető. A legfeljebb 10 millió forintos kamatmentes kölcsön előnye, hogy bármire felhasználható; 2022-ben a cég által 11,2 milliárdos összegben közvetített támogatást az igénylők 15 százaléka ingatlanfelújításra, bővítésre fordította.

Rámutatott arra, hogy a Falusi csok szintén 2024 év végéig kérhető a gyermeket nevelő vagy tervező házaspárok számára. A támogatás meglévő ingatlan felújítása esetén a gyermekek számától és az ingatlan nagyságától függően 300 ezer forint és 5 millió forint között van, amennyiben lakásvásárlásra is fordítják a kedvezményt, úgy az összegek duplájával számolhatnak a családok.

A csok és a falusi csok mellé minimum két vállalt vagy meglévő gyermek esetén fix, 3 százalékos kamattámogatott kölcsön is felvehető, amely 10-15 millió forint pluszt jelent – hangsúlyozta.

A szakember arra is kitért, hogy a felújításra készülő egyedülállók vagy gyermeket nem tervező párok a piaci hitelek közül választhatnak: 6 millió forintos hitelösszeg esetén már alig több mint 10 százalékos kamattal elérhető személyi kölcsön, míg a legjobb jelzálog fedezetű felújítási hitel kamata valamivel 8 százalék felett van. Hét éves futamidő esetén a személyi kölcsön havi törlesztője körülbelül 100 ezer forint, míg az ingatlanfedezetet igénylő jelzáloghitel törlesztője körülbelül 5 ezer forinttal kedvezőbb – fűzte hozzá utalva arra, hogy utóbbinál közjegyzői költséggel is számolni kell.(MTI)