Dinnye, te drága

Szolid lökdösődéssel indult a dinnyeszezon. És némi esős idővel folytatódik, ami a dinnyének nem igazán kedvez. A piacokon húzósabb a dinnyeár, mint a boltban, de hát így volt ez máskor is. Akad már 150 forint alatti ár is, egyébként száz forintokban is mérhetők a görögdinnye árkülönbözőségek. Láttunk 500 forintért is magyar dinnyét. Sok maggal, piacon.

A dinnyések már július elején jelezték, hogy megkezdődik a görögdinnyeszüret és a kedvező időjárás miatt kiváló minőségre számítanak a termelők. Magyar dinnye pedig akár szeptember közepéig is lesz. Ugyanakkor a termelők költségeinek növekedése miatt – mondták – várhatóan a görögdinnye (ahogy más zöldségek és gyümölcsök is) a korábbi éveknél magasabb áron juthatnak piacra.

Dinnyevásárláskor a vásárlót két kérdés izgatja leginkább, mégpedig a dinnye íze és az ára. Vagy fordítva. Hát mos éppen az áraknak jártunk utána, előbb két budapesti piacon nézelődtünk. A dinnyeáraknál persze ügyelni kell arra, miféle dinnyét is mustrálgatunk, hiszen nem mindegy, magnélküli-e, vagy éppen csíkos, vagy sötétzöld héjú.

A piacokon nagy a dinnye árak közötti különbség

Július 15-én és 16-án baktattunk el két budai piacra. A piacok zöldség-, gyümölcs árai általában nagyon közeliek egy-egy piacon, sokszor fillérre ugyanannyi egy-egy áruféleség ára, hiszen az árusok nem nagyon engedhetik meg maguknak a verseny luxusát, és főleg kockázatát, ezért inkább követik egy más árait. És a piac drágább a boltnál, főleg a frissesség okán. Válogatni, fogdosni nem nagyon lehet a zöldségeket, gyümölcsöket, bár akad árus, aki enged némi teret a válogatásban. De hát aki piacra jár, az nyilván bízik a piaci árusban is.

Szemlénk során a dinnyeárakban jókora különbözőségekre leltünk egy-egy piacon belül is, aminek döntő oka az volt, hogy némi import (görög görögdinnye például) itt ragadt még a magyar dinnye piacra lépése előtti időkből. És az eredmény, az árkülönbözőség száz forintokban is mérhető.

A piaci szemlénken legolcsóbb dinnye 198 forint volt, görög honból. 280 forintért pedig már kínáltak magyar dinnyét is. A 298 forintos dinnyéről nem derült ki, honnan jött, feltételezésünk szerint ez még nem magyar dinnye volt, különben boldogan odaírták volna. 360 forintért már magyar dinnyét adtak, 398 forintért adta a többség.

És láttunk 500 forintos ártáblát is, ami magos volt a javából, ésígy ránézésre nem derült ki, mitől szaladt el az ára a többiekéhez képest:

Na és az áruházak

A weben nézegettük az akciós újságokat, amit szórólapnak is neveznek az egyszerűség kedvéért, és a webáruházakat, amit online el tudtunk érni. A magosra összpontosítottunk, zömében csíkosra, ha ez kideríthető volt.

A bejegyzés összeállításakor a következő görögdinnye árakat találtuk az áruházak honlapján:

Penny 149.- (239.-) szórólap Auchan 198.- (229.-) webáruház Aldi 199.- online bevásárlás Tesco 219.- webáruház CBA Príma 219.- webáruház Spar 279.- webáruház kifli.hu 279.- webáruház Forrás: áruházi honlapok, 2021. július 17., zárójelben: eredeti ár

A Lidl óvatos, mert csak magszegény dinnyékkel akciózik majd, a mai bolti árról a honlapján nem derül ki semmi.

(blokkk.com)