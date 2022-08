Diákhitel Központ: szeptember 30-ig igényelhetik a hallgatók a Diákhitel Pluszt

A hallgatók szeptember 30-ig igényelhetik a szabad felhasználású, teljesen kamatmentes Diákhitel Pluszt, az egyszeri, 500 ezer forintos kölcsönt – közölte a Diákhitel Központ pénteken az MTI-vel.

A közleményben felidézték, hogy a kormány korábban döntött az igénylési határidő meghosszabbításáról szeptember 30-ig. A pandémia miatt bevezetett és az átmeneti pénzügyi nehézséggel szembesülő hallgatók megsegítését szolgáló termék népszerűsége most is “óriási” a hallgatók körében – írták.

Hozzátették, hogy nem kevésbé népszerű, a piacokon tapasztalható hozamemelkedések ellenére továbbra is kedvező kamatozású, szabad felhasználású Diákhitel 1, valamint a továbbra is kamatmentesen igényelhető, felsőoktatási önköltségre felvehető Diákhitel 2.

A kormány korábbi döntése alapján tanulmányi hónaponként a Diákhitel 1 akár 150 ezer forintig is igényelhető, ezáltal évi 1,5 millió forint szabad felhasználású forráshoz juthatnak a hallgatók. A Diákhitel 1 szabadon költhető bármire, csakúgy, mint a Diákhitel Plusz.

Arra is kitértek, hogy a diákhiteleket igénylők jogosultak a 2018-tól bevezetett családtámogatásokra. Ha egy családban a hitelfelvételt követően megszületik a második gyermek, akkor az édesanya diákhitelének felét, a harmadik gyermek megszületésénél pedig a teljes diákhitel tartozást elengedi a Diákhitel Központ. Csaknem négy év alatt 7000 édesanyának tudták több mint 6 milliárd forint értékben elengedni a tartozását.

Az elmúlt évben jelentősen megnőtt az igénylések száma, ami azt mutatja, hogy a Diákhitel Központ által kínált támogatások érdemi segítséget jelentenek a hallgatóknak.(MTI)