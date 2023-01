Decemberben csökkentek a globális élelmiszerárak

Decemberben csökkentek az élelmiszerek világpiaci árai havi és éves összevetésben.

Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) honlapjára pénteken felkerült adatok szerint decemberben az átfogó árindex 132,4 pont lett, ami 2,6 pontos (1,9 százalékos) csökkenést jelent novemberhez képest, és ezzel már a kilencedik egymást követő hónapban jegyeztek fel havi szintű csökkenést. Az adat egyben 1,3 ponttal (1,0 százalékkal) alacsonyabb a 2021 decemberi értéknél.

Tavaly a FAO átlagos élelmiszerár-indexe 143,7 pont volt, 18 ponttal (14,3 százalékkal) magasabb 2021-hez képest.

A FAO élelmiszerár-indexe kereskedelemmel súlyozott mutató, amely az öt legfontosabb élelmiszer-alapanyag – növényi olajok, gabonatermények, húsfélék, tejtermékek és cukor – nemzetközi piaci árát veszi figyelembe.

Az index decemberi csökkenését a növényi olajok nemzetközi árának esése, valamint a gabona- és húsárak mérséklődése okozta, amit részben ellensúlyozott a cukor és a tejtermékek szerény drágulása.

A FAO gabonaárindexe decemberben 147,3 pont volt, ami 2,9 ponttal (1,9 százalékkal) alacsonyabb a novemberinél, de még így is 6,8 ponttal (4,8 százalékkal) meghaladta a 2021. decemberi értéket. A búza exportárai csökkentek decemberben, mivel a déli féltekén zajló betakarítások növelték a kínálatot, és erős maradt az exportőrök közötti verseny. A kukorica világpiaci ára is mérséklődött decemberben.

A kukorica és a búza világpiaci ára rekordszintre emelkedett tavaly, 24,8 százalékkal, illetve 15,6 százalékkal volt magasabb 2021-nél. A FAO gabonaárindexének tavalyi növekedését számos tényező okozta, köztük a jelentős piaci zavarok, a megnövekedett bizonytalanság, a magasabb energia- és inputköltségeknek, néhány kulcsfontosságú beszállító országot sújtó kedvezőtlen időjárás és a továbbra is erős globális élelmiszerkereslet.

A FAO növényi olajárindex decemberben átlagosan 144,4 pontot ért el, ami 10,3 pontos (6,7 százalékos) csökkenés novemberhez képest, és 2021 februárja óta a legalacsonyabb szintet érte el. Az index decemberi csökkenését a pálma-, szója-, repce- és napraforgómagolaj alacsonyabb nemzetközi jegyzései okozták.

A múlt év egészében a FAO növényi olajárindexe átlagosan 187,8 pontot, új rekordszintet ért el, ami 22,9 ponttal (13,9 százalékkal) magasabb 2021-hez képest.

A FAO tejtermékár-indexe decemberben átlagosan 139,1 pont volt, 1,5 ponttal (1,1 százalékkal) magasabb, mint novemberben, ami öt hónap folyamatos csökkenés után az első emelkedés volt és 10,1 ponttal (7,9 százalékkal) haladta meg az egy évvel korábbi értékét.

A tejtermékár-index tavalyi átlaga 142,5 pont volt, 23,3 ponttal (19,6 százalékkal) magasabb 2021-hez képest, és egyben 1990 óta a legmagasabb éves átlag.

A FAO húsárindexe decemberben átlagosan 113,8 pont volt, ami 1,4 pontos (1,2 százalékos) esés novemberhez képest, és ezzel már a hatodik egymást követő hónapban jegyeztek fel csökkenést, de még így is 2,8 ponttal (2,5 százalékkal) magasabb volt az egy évvel korábbinál. Az index decemberi csökkenését a szarvasmarha- és a baromfihús világpiaci árainak csökkenése okozta, amit részben ellensúlyozott a sertés- és juhhús drágulása.

Tavaly a FAO húsárindexének az átlaga 1990 óta legmagasabb, 118,9 pont volt, 11,2 ponttal (10,4 százalékkal) meghaladva 2021 éves átlagát.

A FAO cukorárindexe decemberben átlagosan 117,2 pont volt, ami 2,8 ponttal (2,4 százalékkal) magasabb a novemberinél és egyben hat hónapja a legmagasabb.

A FAO cukorárindexe tavaly átlagosan 114,5 pontot volt, 5,1 ponttal (4,7 százalékkal) magasabb 2021-hez képest, és 2012 óta a legmagasabb.(MTI)