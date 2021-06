Cukrászdák tulajdonosainak és vevőiknek mutatták be az új pénzügyi megoldásokat

Kilenc cukrászdában lehetett megvásárolni azokat a süteményeket, amelyeket ehető QR-kódokkal díszítettek. Ezek olyan híres múzeumok virtuális képtáraiba vezettek, amelyek a járvány miatt nem voltak nyitva, de ma már várják a kultúrára éhes turistákat.

Az elmúlt egy hónapban, a párizsi Louvreban, a londoni British Museumban, a szlovákiai Andy Warhol Modern Művészeti Múzeumban és a bécsi Belvedere festményei között is virtuális sétát tehettünk a megvásárolt édességek segítségével. A múzeumok mellett, online balett- és operaelőadásokra is el lehetett látogatni.

A QR-kódos sütemények elsőként az ajkai Kristály cukrászdában voltak megvásárolhatók. Ott ezeket a finomságokat a készpénzes fizetés mellett egy újfajta fizetési móddal is ki lehetett fizetni. Egy megfelelő telefonos applikációnak köszönhetően elég volt, ha a vevők telefonjukat oda tették a QR-kód elé és máris teljesíthető volt a fizetés. A Sütibank –elnevezésű akció szervezői ezzel a kampánnyal arra kívánták felhívni a figyelmet, hogy ez a kevésbé ismert QR-kódos megoldás is elérhető már a magyar pénzügyi rendszerben és hasznos megoldás lehet majd utazásaink során is.

Az akciótól azt várják a szervezők, hogy a vevők és maguk a szolgáltatók is felfigyeljenek az új fizetési formákra. „A vírusokkal teli időszakban kiemelten fontos a készpénzkímélő eszközök használata, ezért is örültünk annak, hogy részt vehettünk a kampányban – nyilatkozta Patakfalvi Andrea, az ajkai Kristály cukrászda tulajdonosa.

Számunkra a QR-kódos fizetés nagy előnye, hogy már kártya sem kell hozzá. A megfelelő mobilbanki alkalmazással a vásárlóink egyszerűen leolvassák a telefonjaikkal a pénztárnál generált QR-kódot és rögtön tudnak fizetni.” – tette hozzá az üzlet vezetője.

A sütemények bevételei jótékony célt szolgáltak. A bevételből édességeket, a pénzügyi tudatosságot növelő társasjátékokat és a Covid 19 elleni védekezéshez szükséges maszkokat, kéztisztítószereket vásároltak gyerekeknek. – nyilatkozták a szervezők.

Yalcinkaya Veronika, a Raiffeisen Bank marketingigazgatója a QR-kódos fizetésekkel kapcsolatban elmondta: „Egyre többen szeretnének fizetni elektronikusan, ma már általános elvárás a kereskedők, szolgáltatók felé, hogy valamilyen készpénzmentes megoldással legyen lehetséges rendezni a számlát. Erre tökéletesen alkalmas lehet a QR-kódos fizetés, ami a Raiffeisen Banknál már elérhető.

A QR-kóddal ma már több millió potenciális ügyfél tud fizetni. Jól működhet egy kisboltban, egy fodrászatnál, csomagküldő szolgáltatásnál, ételkiszállításánál, kozmetikusnál, de szinte bármilyen szolgáltató vagy kereskedelmi vállalkozásnál.

A boltok másodpercek alatt a pénzükhöz juthatnak

A QR-kódos fizetés előnye, hogy a kereskedő számláján maximum öt, a gyakorlatban egy másodpercen belül jóváírásra kerül az összeg a nap 24 órájában, hétvégén is. A kártyatársaságokhoz köthető POS terminálok esetében az átfutási idő általában 1-2 nap, de egyes esetekben akár több nap is lehet.

Akár online is használható, egyre elterjedtebb a webáruházakban, sőt, akár képernyőről is lehet vele fizetni, és a kereskedő csak a sikeres QR-kódos fizetési tranzakciók után fizet, ezen kívül semmilyen rejtett költség nem jelentkezik. A vásárlónak pedig csak akkor merül fel költsége, ha bankjánál az átutalásnak díja van. És ezen felül megfelel a szabályoknak új eszköz beszerzése nélkül, hiszen akár egy meglévő mobiltelefonra is telepíthető.” – mondta szakértő.

Számos cég támogatja a Sütibank akcióját

A pénzintézet mellett, számos más támogatója is van a házhozszállítást és a készpénzkímélő fizetési alternatívát népszerűsítő Sütibank akciójának. Több élelmiszergyártó, a világ egyik legnagyobb játékforgalmazója a Playmobil, a Líra Könyv és a Toyota magyarországi forgalmazója is az akció mellé állt. Valamennyi támogató azt reméli, hogy a kampány első hónapja segítséget nyújtott a nehéz helyzetbe került kisebb cukrászdáknak és támogatta a vásárlók pénzügyi tudatosságának növelését is.

Korábban több ezer pénzalakú süteményt adtak el a cukrászdákban. A játékos akciótól akkor azt várták, hogy növekedjék a diákok pénzügyi tervezési képessége, valamint a tudatos megtakarítással kapcsolatos érzékenységük. A szervezők szerint: a mostani QR-kódos fizetéssel kapcsolatos akciójukban a fiatalabbak lesznek aktívabbak, leginkább ők használják majd az új fizetési formákat. Ugyanakkor azt tervezik, hogy a cukrászdák bevonásával olyan eseményeket is szerveznek a következő hetekben, amelyek segítségével az idősebb generációk is nyitottabbak lesznek a QR-kódos fizetési formák iránt.