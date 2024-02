Csökkenő forgalomban emelkedett a BUX a héten

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 493,43 ponttal, 0,75 százalékkal emelkedett a héten a múlt pénteki záráshoz viszonyítva, így 66 263,18 ponton fejezte be a hetet.

Az összforgalom 49,619 milliárd forintról 48,912 milliárd forintra csökkent heti összevetésben, a vezető részvények vegyesen teljesítettek.

Az Equilor Befektetési Zrt. heti összefoglalójában a BÉT-en jegyzett vállalatok gyorsjelentéseit összegezve közölte: a Magyar Telekom vártnál jobb árbevételről és nettó eredményről adott hírt negyedik negyedéves pénzügyi beszámolójában. A cég igazgatósága a 2023-as üzleti évre vonatkozóan részvényenként 44,70 forintos osztalékkifizetésre tett javaslatot, emellett a saját részvény visszavásárlási keretösszeg 24 milliárd forinton alakulhat. A társaság 2024-re 130 milliárd forintos módosított nettó eredményt vár, ami 38,9 százalékos éves növekedés a tavalyi értékhez képest.

A Graphisoft Park csütörtök este közzétett utolsó negyedéves jelentésében rekord eredményről számolt be, és 70 eurócentes osztalék kifizetésére tett javaslatot. A társaság menedzsmentje nem változtatott a 2024-es kilátásain, gyengébb kihasználtságot és a bérleti díjak lassabb emelkedését várják.

A héten a Rába is közzétette negyedéves számait. Az emelkedő költségek és a gyengülő kereslet miatt a győri székhelyű járműgyártó 0,6 milliárd forint üzemi veszteséget, és 0,5 milliárd forint adózott veszteséget halmozott fel a negyedik negyedévben, 17 milliárd forint árbevétel mellett.

A budapesti börze legjobban teljesítő papírja a Magyar Telekom volt a múlt héten. A távközlési cég részvénye 63 forintot, 8,18 százalékot emelkedve 833 forintos záró árfolyammal és 4,454 milliárd forintos forgalommal fejezte be a hetet.

Az OTP-részvények jegyzése 175 forinttal, 1,02 százalékkal 17 400 forintra nőtt, heti forgalmuk 28,514 milliárd forintot ért el.

A Richter 20 forinttal, 0,21 százalékkal gyengülve 9725 forinton zárt 7,804 milliárd forintos összforgalom mellett.

A Mol 28 forinttal, 0,95 százalékkal gyengült, így 2932 forinton és 5,867 milliárd forintos heti forgalommal zárt pénteken.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 82,09 pontot, 1,46 százalékot erősödve, 5717,61 ponton zárt pénteken.(MTI)