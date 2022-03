Csaknem megduplázódott az AutoWallis részvényeinek súlya a BUX indexben

Több mint 90 százalékkal növekszik az AutoWallis részvények súlya a BUX kosárban a Budapesti Értéktőzsde előző, tavaly szeptemberi határozatához képest. A döntés értelmében a tőzsde autós vállalatának részvényei március 21-től 0,5098 százalékos súllyal szerepelnek a BUX indexben, ezzel a 10. legnagyobb pozíciót elfoglalva.



A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) lépése hozzájárul az AutoWallis tőkepiaci stratégiájának megvalósításához, melynek egyik célja a társaság tőkepiaci aktivitásának további fokozása, a részvények közkézhányadának, likviditásának emelése. A stratégia részeként az AutoWallis csak az elmúlt két évben összesen 21 milliárd forint forrást (9,6 milliárd kötvényből, 11,4 milliárd részvényből) vont be. A társaság által végrehajtott tavalyi, minden várakozást felülmúló nyilvános részvénykibocsátás során az előzetes 6-8 milliárd forintos tervhez képest több mint 17 milliárd forint összegű részvényjegyzési igényt adtak le lakossági és intézményi befektetők. A kibocsátás jelentőségét mutatja, hogy több mint 10 éve nem volt ilyen méretű lakossági részvényjegyzés a BÉT-en. A 2020-as év után a BÉT Értéktőzsde szakmai zsűrije ismét elismerte az AutoWallis tavalyi tőkeemelését, így újra a társaságnak ítélte az „Az év alaptőke-emelése” díjat a BÉT Legek díjátadón. A részvénykibocsátás során több mint 1.200 befektető vett részt a jegyzésben, így a társaság részvényeseinek köre ma már meghaladja a 4 ezret, ami jelentősen támogatja a részvények likviditását. Székely Gábor, az AutoWallis befektetési kapcsolatok igazgatója elmondta, hogy a tőkepiaci fejlesztés fontos eleme, hogy 2022-ben az AutoWallis tovább tervezi bővíteni részvételét a Budapesti Értéktőzsde piacfejlesztési programjában, így részvényei az elemzési mellett az árjegyzési programba is bekerülhetnek, ami szintén hozzájárulhat a részvényforgalom növekedéséhez. Az elemzési program a korábbiak szerint folytatódik, így annak keretében a Concorde Értékpapír Zrt. elemzi rendszeresen a tőzsde autós vállalatának részvényeit. Emellett az AutoWallis részvényeit az OTP Bank és a Kalliwoda Research is elemzi.

