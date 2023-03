Citroen: már nem lassítja az értékesítést a csiphiány

Csaknem teljesen helyreállt az alkatrészellátás a Citroen gyártó helyszínein, a csiphiány már nem nehezíti az importőrök készletezését és a megrendelések teljesítését – mondta el Marton András, a C Automobil Import Kft. Citroën márkaigazgatója az MTI-nek.

Emlékeztetett arra, hogy a márka a koronavírus-járvány előtt is képes volt gyorsan kiszállítani a megrendelt járműveket, most pedig – túljutva az iparágat tavaly sújtó alkatrészhiányon – ismét megfelelő szintre emelkedtek a készletek.

A magyarországi újautó-piacon tavaly 2333 Citroen kelt el, ezzel a márka részesedése 1,81 százalék lett.

A Magyarországon eladott új Citroënek kissé több mint fele teherjármű, a többi személyautó – ismertette. A teherjárművek szegmensében minimális volt tavaly az elektromos meghajtású, a személyautóknál megközelítette a 8 százalékot.

Az elektromos modellek részarányának növekedését a magyar piacon rövid távon bizonytalannak ítéli a márkaigazgató, jelezte ugyanakkor, hogy a tervek szerint 2025-re a márka minden modellje elérhető lesz elektromos változatban is.

A modelloffenzíva részeként Magyarországon is bemutatták a spanyolországi Villaverdében készülő új Citroen C4 X szedánt és elektromos változatát, az e-C4 X Electric-et, amelyeket a következő időszakban további Citroën modellek új plug-in hibrid és elektromos változatai követnek.

Magyarországon jelenleg 22 értékesítési pont foglalkozik a Citroen márkával, Marton András elmondása szerint a márkakereskedői hálózat tagjai nem kényszerültek bezárásra a koronavírus-járvány, valamit az orosz-ukrán háború okozta válság következtében.

A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a C Automobil Import Kft. nettó árbevétele 2021-ben megközelítette a 18 milliárd forintot. A C Automobil Import Kft. nettó árbevétele 2022-ben 18,4 milliárd forint volt.(MTI)