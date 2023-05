Budapest 150 – Majális lesz a Városháza parkban

Budapest 150. születésnapja alkalmából majálist tartanak a Városháza Parkban, ahol zene, tánc, családi- és gyerekprogramok, változatos gasztroélmények kapnak helyet szombattól három napon keresztül – közölte Karácsony Gergely főpolgármester csütörtökön a Facebook-oldalán.

Május elsején, hétfő délután ingyenes koncerttel várják az érdeklődőket – írta a főpolgármester.

Karácsony Gergely közölte azt is, hogy a majális keretein belül elindul az ÉnBudapestem applikáció is, ami egy budapestieknek szóló, városi szabadidős életet és kultúrát segítő kezdeményezés.

Az alkalmazás felhasználói kedvezményesen válthatnak jegyet a Budapesti Történeti Múzeum minden intézményébe, a budapesti Art Mozik vetítéseire és a Trafó előadásaira, valamint a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárba – olvasható a bejegyzésben.

Az esemény honlapján korábban azt közölték, hogy ingyenes koncertekkel és előadásokkal várják az érdeklődőket április 29-én és 30-án is, a gyerekzenekarok mellett tánc- és bűvészelőadás is lesz, április 30-án 17 órától fellép az Antilope Kid. Május 1-jén 17 órakor a Midlife Crisis, majd a Balkán Fanatik és a Kelemen Kabátban ad koncertet.

További részletek az enbudapestemapp.hu oldalon olvashatók.(MTI)