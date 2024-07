A BMW őrzi pozícióját a magyarországi prémium szegmensben az idén is

A BMW Group Magyarország 2024. első félévében közel 4 százalékkal növelte BMW modelljeinek eladásait a tavalyi év hasonló időszakához képest, ezzel a bajor márka megőrizte elsőségét a magyarországi újautó-piac prémium szegmensében – közölte a társaság az MTI-vel.

Az idei első fél évben 2765 BMW modellt értékesítettek. Tisztán elektromos modellekből 340 darabot adott át ügyfeleinek a BMW, ezzel a tradicionális prémium márkák elektromos piacán magabiztosan vezet, és a magyarországi elektromos összpiacon is fontos szereplő a BMW – fogalmaznak.

A közlemény kitér arra, hogy a MINI 2024 első felében 213 darabos eladásával elmaradt a tavalyi hasonló időszak eredményétől, amelyet főként a teljes modellváltás magyaráz.

Mester András, a BMW Group Magyarország értékesítési vezetője a közleményben kiemelte: erősen és kiegyensúlyozottan indította a BMW a 2024-es évet. A márka szinte minden kategóriában – a tisztán elektromos, plug-in hibrid, illetve a belsőégésű motorral szerelt járművek szegmensében is sikerrel van jelen – értékelt. A piac változásaira rugalmasan tudtak reagálni, kínálatuk szinte teljes spektrumában van jól használható elektromos modell.

A BMW 2023-ban 5921 darabos értékesítési teljesítményével állt a magyarországi prémium szegmens élére, a csoporthoz tartozó MINI márka pedig 678 autóval járult hozzá az eredményhez tavaly.

A cég korábbi tájékoztatása szerint a BMW márka erősödése a kiegyensúlyozott globális stratégia eredménye, amely szerint a kínálatban meghatározó a sportos, innovatív, egyidejűleg gazdag dizájnelemekkel rendelkező performance modellek jelenléte, emellett a gyártó az elektromos és plug-in hibrid kínálatot is szélesíti. Ez a stratégia fog érvényesülni a következőkben is. A márka történetében új fejezetet nyit majd a Neue Klasse koncepció, amely újraértelmezi az elektrifikációt a kimagaslóan hatékony hajtáslánc alkalmazásával, az erőforráskímélő gyártással és a másodlagos nyersanyagok széles körű alkalmazásával. A Neue Klasse modellek gyártása 2025-ben a debreceni gyárban fog elkezdődni.

A magyarországi újautó-piacon a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete adatai szerint az idei első fél évben 63 331 személyautót helyeztek forgalomba, 11,9 százalékkal többet, mint az előző év hasonló időszakában. A regisztrált új autók mindössze 7,4 százaléka, 4656 darab volt elektromos, azonban ez csaknem 60 százalékos bővülés, ami a megújult elektromos autó támogatás és az elektromos modellek egyre nagyobb kínálatának a következménye.