BKIK: Továbbra sem enyhül a munkaerőhiány az építőiparban

A hazai KKV-k közel fele szerint a rendelkezésre álló fizikai munkaerő mennyisége és a képzettsége jelenti a legfőbb problémát – derült ki a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) április elején végzett nem reprezentatív felméréséből. A kamara a Construma építőipari szakkiállításon végzett kutatása arra is rámutat, hogy a probléma leginkább a szakképzett fizikai munkaerő területén jelentkezik.

BKIK kérdőívét kitöltő több mint 300 vállalkozást arról kérdezték, hogy hol látnak az építőiparban és a kapcsolódó ágazatokban szakemberhiányt. A felmérés tanúsága szerint az építőipari szektorban tevékenykedő vállalkozásoknak mintegy 42%-ánál van tartósan betöltetlen pozíció. Ezekre a munkahelyekre általánosságban hónapokig nem találnak szakembert. A legfőbb problémát a megfelelő mennyiségű és képzettségű szakember hiánya, illetve a felkínált bérek nagysága jelenti és leginkább szakképzett fizikai munkásokból van hiány. Közülük ácsot és kőművest a legnehezebb találni: ez a probléma nagyjából minden tizenötödik cégnél jelentkezik. Villanyszerelő alkalmazása pedig kb. minden huszadik vállalkozásnak jelent kihívást.

A BKIK kutatásának eredményét az ÉVOSZ szintén áprilisi, 400 cég véleményét összefoglaló felmérése is alátámasztja. A tagszervezetek piaci helyzetértékelése szerint a megfelelő számú és szakértelmű szakmunkás hiánya a cégek többségénél komoly problémát okoz a megrendelések teljesítésében.

„A magyar munkaerőpiacon a munkaerőhiány több ágazatban is általános problémának mondható. Ez az építőiparban pedig olyan mértékű, hogy a piacon a jelenlegi kapacitásigények mellett további 100 ezer embert is tudnánk alkalmazni. A szektorban ugyanakkor a munkaerő megtartása is kihívások elé állítja a cégeket: felerősödött ugyanis a keletről nyugatra irányuló munkaerő-áramlás, így már egy nemzetközi méretű munkaerőpiacon kell versenyezni, tehát ma már a szakmunkások bérének emelésével is számolnia kell a cégeknek” – mondta el Koji László, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke.

Az április elején tartott Constuma építőipari szakkiállításon a BKIK standján közel 700 látogató fordult meg. A körükben végzett felmérés tanulságait a kamara képzési programjaiba, valamint pályaorientációs tevékenységébe is beépíti, hogy azokat még inkább a piaci igényekhez igazíthassa.