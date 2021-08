BÉT – Folytatódhat az emelkedés a tőzsdén az elemző szerint

A Mol kedvező gyorsjelentése miatt nyitásban folytatódhat az emelkedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) – írta az MTI-nek küldött kommentárjában Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője.

Kiemelte: az elmúlt néhány napban 4-5 százalékot már emelkedett az árfolyam, így bármikor jöhet egy kisebb profitrealizálási hullám, akár már a pénteki kereskedésben is.

A péntek hajnalban közzétett jelentés szerint a második negyedévben is jelentősen növelte a bevételét a Mol, így az 505 milliárd forintot meghaladó első féléves EBITDA (kamat, az adók, és az értékcsökkenés előtti üzemi eredmény) több mint kétszeresen múlta felül a tavalyi azonos időszak eredményét.

Az OTP árfolyama a 16 450 forintos szintet tesztelte, továbbra is pozitív a technikai képe, de egyelőre nincs benne erő – jegyezte meg Varga Zoltán utalva arra, hogy a következő fontosabb ellenállási szint a bankpapírnál 17 025 forintnál húzódik. A Richter grafikonján 8400 forintnál található erősebb támasz, míg 8800 forintnál ellenállási szint – tette hozzá.



A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 84,71 pontos, 0,17 százalékos emelkedéssel, 49 830,28 ponton, történelmi csúcson zárt csütörtökön. A részvénypiac forgalma 8,9 milliárd forint volt. A Mol 2490 forint maradt, 2,1 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára nem változott, továbbra is 16 500 forint, forgalmuk 4,3 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 0,5 forinttal, 0,12 százalékkal 422,50 forintra csökkent, forgalma 24,4 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 55 forinttal, 0,63 százalékkal 8760 forintra emelkedett, a részvények forgalma 2,3 milliárd forintot ért el.(MTI)