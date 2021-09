BÉT – Emelkedésre számít az elemző a tőzsdén

Tovább emelkedhet a BUX-index kedden, amennyiben fennmarad a jelenleg tapasztalható, enyhén pozitív nemzetközi befektetői hangulat az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárjában közölte, a vezető részvények közül továbbra is az OTP-re irányulhat a legnagyobb figyelem, a bankpapírnak a 18 800 forintos szintet kellene átlépni a további emelkedéshez.

Hozzátette, a Mol mozgása egy szűk sávban mozog 2370 és 2430 forint között. A Richter árfolyamát a 8600 forintos szint megtartotta, amely rendkívül fontos támaszt képez, ellenállás pedig 8800 forint közelében húzódik. A Magyar Telekom jegyzése továbbra is a 430-440 forintos tartományban mozoghat.

Arról is beszámolt, hogy a félévente sorra kerülő átsúlyozás miatt némileg változnak a részvények súlyai a BUX-indexben, a módosításokra szeptember 20-án kerül sor. A vezető részvények közül az OTP súlya 43,53 százalékról 41,06 százalékra csökken, a Mol esetében 23,22 százalékról 24,64 százalékra, a Richter súlya 22,04 százalékról 23,47 százalékra emelkedik, a Magyar Telekomé pedig 4,85 százalékról 4,82 százalékra csökken. Új részvénysorozat nem kerül a BUX-indexbe, és egyetlen szereplő sem kerül ki.



Közölte, az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) módosította az idei évi kibocsátási tervet, legfeljebb 4,5 milliárd euró értékben bocsáthat ki devizakötvényt, amelynek segítségével az uniós helyreállítási alap forrásait előlegezné meg a kormány. Ezzel hidalnák át a források beérkezésének csúszását.A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 167,04 pontos, 0,32 százalékos emelkedéssel, 52 922,72 ponton zárt hétfőn, a részvénypiac forgalma 7,8 milliárd forint volt. Az OTP-részvények ára 10 forinttal, 0,05 százalékkal 18 710 forintra erősödött, forgalmuk 3,9 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 2,5 forinttal, 0,58 százalékkal 431,50 forintra esett, forgalma 177,1 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 110 forinttal, 1,28 százalékkal 8700 forintra nőtt, a részvények forgalma 799,3 millió forintot ért el.(MTI)