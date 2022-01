Béremelés az Auchannál

Sikeresen megállapodott az Auchan Retail Magyarország és a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) az idei béremelésről. A bérek és a juttatások mértéke két lépcsőben január 1-jétől és július 1-jétől fog emelkedni, amire a vállalat összesen 3,2 milliárd forintot fordít.

Az előző évekhez képest magasabb mértékben fejleszti béreit az Auchan Retail Magyarország. A kiskereskedelmi vállalat HR politikájának alapja, hogy a teljesítményt és a szakértelmet jutalmazza, így a nagyobb felelősségi körrel rendelkező, nem vezető beosztású szakértő munkatársak magasabb fizetéssel rendelkeznek.

A legtöbb munkatársat foglalkoztató régiókban a szakképzettséget nem igénylő áruházi pozíciókban, a teljesítménytől függően a kezdő jövedelem januártól bruttó 320 000 forinttól 421 000 forintig terjed. Amennyiben a vállalat eléri az előre kitűzött gazdasági eredményeket, akkor ez az összeg júliustól 342 000 forinttól akár 445 000 forint is lehet.

Az Auchan számos szakmában kínál munkalehetőséget, ami a jövedelmi kategóriákban is tükröződik, különösen a szakképzettséget igénylő pozícióknál. Egy pék jövedelme például az év második felétől 485 000 forintra emelkedhet, egy logisztikán dolgozó komissiózó munkatársé pedig a próbaidő lejárta után a teljesítmény alapú prémiummal kiegészülve átlagosan eléri a havi bruttó 500 000 forintot.

Emellett a vállalat továbbra is biztosítja a béren kívüli juttatások széles körét: az Auchan Cafetéria kártyát és vásárlási kedvezményt, a kockázati és baleseti életbiztosítást, valamint a kiemelt kockázatú betegségbiztosítást. Az Auchan a munkavállalók munkába járásának költségeit is támogatja. Ezen kívül az áruházlánc arra is figyelmet fordít, hogy a megtermelt nyereségből a munkavállalók is részesüljenek, így például a piacon egyedülálló módon minden munkatárs számára elérhető részvényesi programmal rendelkezik. Ezt a vállalat 2022-től úgy bővíti, hogy a nyereségétől függően a munkatársak további juttatásban részesülhetnek részvények formájában.

„Nehéz két évet tudhatnak maguk mögött a kereskedelemben dolgozók, éppen ezért nagyon köszönöm az Auchan Magyarország munkatársainak, hogy mindvégig erőn felül teljesítettek a járvány okozta rendkívüli helyzetben azért, hogy vásárlóinkat legmagasabb színvonalon tudják kiszolgálni. Munkatársainkon múlik a vállalat eredményessége, ezért nem kérdés, hogy olyan munkahelyet szeretnénk teremteni, amely biztonságot, versenyképes jövedelmet és szakmán belüli fejlődési lehetőséget nyújt számukra. Bízunk benne, hogy az idei béremelési stratégiánk tükrözi ezt a törekvésünket, és ezzel mind a meglévő, mind a potenciális munkavállalóink számára vonzóvá tudjuk tenni az Auchant” – mondta Dominique Ducoux, az Auchan Retail Magyarország vezérigazgatója.

„A bér és munkaerőpiaci helyzet az idei évben is komoly kihívás elé állította a tárgyaláson résztvevő feleket. Az Auchan vezetésével azonban konstruktív egyeztetéseket folytattunk, és a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete részéről elégedetten álltunk fel a tárgyalóasztaltól” – tette hozzá Karsai Zoltán, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének elnöke.