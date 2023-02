Befektetési tanácsokat ad és spórolni is segít a kétéves George

Teljesen átalakította a bankolási szokásokat és már több mint százmillió forintot spórolt az ügyfeleknek George. Az Erste kétéves platformjának folyamatosan megjelenő új funkciói egyre gyorsabban válnak népszerűvé: a call centert minden tizedik ügyfél az applikációból hívja fel, hogy megspórolja a hívásazonosítást, és havonta tízezren nézik meg itt a kártyájuk PIN-kódját biztonságosan. A fejlesztések folytatódnak: idén George segítségével már a banki dokumentumokat is alá lehet majd írni elektronikusan, így ezért sem kell a fiókba menni. Az ügyfelek segítséget kapnak a pénzügyi egészség megőrzéséhez, a befektetések kezeléséhez, az applikáció pedig hamarosan a kisvállalkozások számára is elérhető lesz.

Mobilizálta a bankolást George. Az Erste digitális banki platformja most ünnepli második születésnapját Magyarországon, de már forradalmi változást hozott a pénzügyek kezelésében. Az Erste digitálisan aktív ügyfeleinek aránya a platform bevezetése előtti 50 százalék feletti szintről mára 70 százalék közelébe emelkedett, miközben a banki ügyintézés legfontosabb eszközévé a mobiltelefon vált. Tavaly az Erste ügyfelei a digitális tranzakcióik több mint kétharmadát indították már mobilról, míg egy évvel korábban csak 17 százalékát – a mobilról indított utalások, betétlekötések, és egyéb műveletek száma 285 százalékkal emelkedett egy év alatt, míg összegük több mint a hétszeresére nőtt. Az Erste rekordere az az ügyfél, aki egy hónap alatt – decemberben – 930 alkalommal jelentkezett be a mobilapplikációba.

„George bárhol elérhetővé és sokkal szerethetőbbé tette az Erstét, közelebb hozta a bankolást az emberekhez azzal, hogy leegyszerűsítette nekik. Ma már közel félmillióan használják a mobiljukat bankolásra az Ersténél, ez korra, nemre és jövedelmi státuszra tekintet nélkül a legdinamikusabban növekvő ügyfélszegmens” – hangsúlyozta Bek-Balla László, a bank digitális csatornák és contact center vezetője. Két éve a digitálisan aktív Erste-ügyfelek csak a harmada bankolt kizárólag mobilon, míg közel felük számítógépen. Azok aránya, akik csak telefonon használják George-ot 60 százalék fölé nőtt, míg a kizárólag számítógépet használóké 21 százalékra esett vissza. Azok aránya, akik mindkét eszközt használják változatlan maradt az elmúlt két évben – ez az ügyfelek egyötöde. Az elmúlt két évben a George mobilapplikáció több mint 45 új funkcióval bővült. Ilyen például az applikációból indítható ügyfélszolgálati hívás, amelynek segítségével már nem kell magunkat különböző kódokkal azonosítani. A néhány hónapja bevezetett lehetőséggel ma már majdnem minden tizedik ügyfél él, aki az Erstét hívja. De hamar népszerű lett a bankkártya PIN-kódját megmutató szolgáltatás is: így a biometrikus telefonos azonosítást követően az applikációban tekinthető meg a négy számjegy, ami sokkal biztonságosabb, mintha bárhová felírnánk azt.

„Az Erste fejlesztéseiben a mobile-first elvet követi, vagyis elsősorban az applikáció fejlesztésére koncentrál, szem előtt tartva, hogy az ügyfeleknek mi a kényelmes és kézenfekvő. A célunk, hogy a platformmal minden élethelyzetben segítsük ügyfeleink pénzügyi egészségének megteremtését” – tette hozzá Bek-Balla László. Ilyen fejlesztést jelentett az EasyPay bevezetése is: a szolgáltatással az ügyfelek bármely, 20 ezer forint feletti kártyás vásárlásukat külön ügyintézés nélkül részletekben is kifizethetik akár két év alatt is, amennyiben van hitelkártya- vagy a folyószámlahitelkeretük. Az elmúlt évben több mint tízezren igényelték a szolgáltatást, amelynek segítségével sokkal kedvezőbb kamatokkal kaphattak hitelt, mint az egyéb konstrukciók igénybevétele esetén. Az EasyPay a megnövekedett rezsiszámlák fizetésében is mankót nyújthat az ügyfeleknek, ha megszorulnának, ráadásul a vásárlások összegét akár kamatmentesen fizethetik vissza.

A legnépszerűbbnek a tavaly tavasszal bevezetett Moneyback funkció bizonyult. Az ingyenes, személyre szabott pénzvisszatérítési kedvezményprogramban mindenki a saját költései alapján, a számára leginkább releváns kereskedőktől kap ajánlatot, amelyet aktiválva automatikusan jár az akár a vásárlás értékének 10 százalékát is elérő pénzvisszatérítés. A funkciót a bevezetését követően a mobilapplikációt használó ügyfelek harmada aktiválta, és ma már közel 50 százalékuk használja nap mint nap.

„George valóban digitális pénzügyi platformmá vált, ahol az ügyfeleink nem csak az átutalásokat intézik, vagy a számlaforgalmukat ellenőrzik. Egyre többen használják az alkalmazást új termékek igénylésére, vagy olyan ügyeik elintézésére, amelyhez eddig bankfiókba kellett menniük” – emelte ki Bek-Balla László. Az alkalmazás idei fejlesztései is ezt segítik: George ebben az évben – többek között – olyan funkciókkal bővül, mint a képernyőmegosztás lehetősége, így az ügyfelek a bank tanácsadóinak meg is tudják majd mutatni, hol akadtak el egy művelet közben, de az alkalmazásban lehetőség lesz majd a banknál lévő adatok (lakcím, személyi igazolványszám) módosítására, a dokumentumok aláírására is, így ezek miatt sem kell majd fiókba menni. Az Erste platformja ráadásul hamarosan új befektetési tanácsadó funkcióval bővül, amelynek segítségével az ügyfelek személyre szabott tanácsokat kapnak pénzügyi egészségük megőrzéséhez, miközben az alkalmazás az Ersténél számlát vezető kisvállalkozások számára is elérhetővé válik majd, így az ügyfelek egy alkalmazásból kezelhetik a magán és a céges számlájukat is.