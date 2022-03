Befektetés a jövőbe – a LED technológia előnyei

Az energiatakarékosság egyre fontosabb szempont a különféle berendezések vásárlásánál. Ez az izzók terén sincs másképp. A hagyományos volfrámszálas égőket lecseréltük energiatakarékos izzókra, most pedig úgy tűnik, ezek ideje is leáldozóban van. A LED izzók szépen lassan kiszorítják elődeik a piacról, ami egyáltalán nem csoda. Tényleg megéri azonban lecserélni jól bevált világításunkat erre?

LED technológia – sokrétű megoldás a mindennapokban

A LED-es dolgok egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek. Az LCD televíziókat felváltották a LED tv-k, ahogyan az izzók terén is efelé fordulunk mostanság. Megtalálhatóak továbbá monitorok, mobiltelefon-kijelzők és LED szalagok a listában. Már a zseblámpák is ilyen technológiával készülnek manapság. Nincs min csodálkoznunk, hiszen nagy fényerő, hosszú élettartam és alacsony fogyasztás jellemzi ezeket. Jóval alacsonyabb, mint a régebbi „energiatakarékos” fénycsöveket. A kijelzők pedig mesébe illő felbontást képesek biztosítani a felhasználók számára. Hogy a jövőben hogyan alakul mindez, azt pedig még nem tudhatjuk.

Tényleg megéri?

A jelenlegi mutatók alapján mindenképp megéri váltanunk. Egy hagyományos, 60 wattos, volfrámszálas izzó fényerejét tökéletesen visszaadja egy 7 wattos LED izzó. Ez majdhogynem tizede az előbbi fogyasztásának. A televíziók, monitorok és más kijelzők esetében ugyancsak fogyasztásbeli különbséget figyelhetünk meg. Értelemszerűen tehát jelentős csökkenés figyelhető majd meg a villanyszámlánkat illetően is. Egy olyan technológia csodát láthatunk tehát a LED-ek képében, ami a zöld otthonok törekvése felé irányuló első lépcsőfok lehet. Az alacsony fogyasztást ugyanis már a háztetőre telepített napelemek is képesek lehetnek kielégíteni. Így valóban megéri LED-re váltanunk. Ha ez a tendencia növekszik, talán pár év múlva már abszolút nem kell majd fizetnünk az energiáért. Persze ez még a jövő zenéje, de ennek az előszelét már mi magunk is érezhetjük egy A++ besorolású otthon birtokosaiként – ennek pedig elengedhetetlen elemét képzi a LED-es világítástechnika.