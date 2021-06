Bécs után mától már Budapesten is elérhető a Swapp autóelőfizetős szolgáltatása

Egy új startup havidíjas autóelőfizetős szolgáltatást indított el Budapesten. A Bécsben már működő Swapp eddig több mint 1 millió eurónyi angyalbefektetést vonzott nagynevű befektetőktől. Alapítói pedig a nemzetközi porondon is tapasztalt startup vezetők, akik korábban az Ubernél, a Boltnál, a Deezernél és a Careemnál tanulták a mesterséget. A Swapp az autóvásárlás és a lízing helyett kínál versenyképes árú, de annál sokkal rugalmasabb alternatívát. Bár a „Netflix-generáció” a célközönség fontos része, de nem csak nekik szolgáltatnak.

A Swapp nevet viseli az az új, magyar startup, amellyel havi előfizetéses rendszerben használhatunk és váltogathatunk személygépkocsikat futamidő vagy hűségidő nélkül. A Swapp az autóvásárlás és a lízing helyett kínál versenyképes árú, de sokkal rugalmasabb alternatívát. A szolgáltatás tesztüzeme közel 100 – köztük környezetkímélő, prémium, kompakt és családi – személygépkocsiból álló flottával indul és egyelőre Budapesten érhető el, de mind a kínálatot, mind a partner hálózatot folyamatosan bővítik. A jelenlegi flottapartner hálózatnak lízingcégek, autóbérléssel foglalkozó cégek, autókereskedések, valamint erre a célra autókat üzemeltető magánbefektetők a tagjai. Az alapítók célja, hogy rövid időn belül többszörösére növeljék az elérhető autók számát és a fővároson túl is terjeszkedjenek.

A szolgáltatás működése egyszerű. A Swapp online felületén gyors regisztrációt követően a felhasználó kiválasztja a számára megfelelő autót, a rendszer levonja az első havi előfizetési díjat és zárolja a kaució összegét a felhasználó bankkártyájáról. Ezután a Swapp munkatársai házhoz szállítják a kiválasztott gépkocsit Budapest területén ingyenesen. Egy autó tetszőleges ideig, de minimum egy hónapig használható. Ha az előfizető váltana vagy lezárná az előfizetést, akkor azt 14 nappal előre kell jeleznie a Swapp felé. Az átvételben és az autó elszállításában a Swapp szintén segít.

A Swapp platformon elérhető minden autó casco biztosítással és asszisztencia szolgáltatással rendelkezik, így az előfizetőt nem érhetik meglepetések. A felhasználó a casco önrész, vagyis 10 százalék erejéig viseli a felelősséget káresemény esetén. Ha az autó szervizelésre szorul, akkor is a Swapp ügyfélszolgálata intézi a teendőket a flottapartnerek bevonásával. A havidíj az autó használati díján túl tartalmazza a szervizelés, a biztosítás, az asszisztencia és a budapesti házhozszállítás költségét, illetve egy meghatározott futáskilométert. Ha egy felhasználó többet autózik egy hónapban, mint a havidíjban meghatározott távolság, akkor extra kilométereket vásárolhat. A flottapartnerek az előfizetési díjról a magyar adószabályoknak megfelelő számlát állítanak ki a Swapp rendszerén keresztül.

A Swapp havi előfizetési díja kb. 100 ezer forinttól indul, vagyis komoly versenytársa kíván lenni mind a tartósbérletnek, mind az autólízingnek, ám azoknál sokkal rugalmasabb megoldást nyújtva. A Swapp szolgáltatása többféle közönséget céloz meg. Alternatívát kíván nyújtani például azoknak, akik nem szeretnének, vagy anyagilag nem tudnak egy összegben autót vásárolni, esetleg nem akarnak hosszú évekre elköteleződni egy lízingkonstrukcióval. Érdekes lehet azoknak is, akiknek rendszeresen, de nem állandóan van szükségük autóra. A Swapp bécsi tapasztalatai alapján a célcsoporthoz tartoznak még a „Airbnb-generáció” tagjai, akik számára az autótulajdonlás nem, de az élmény annál fontosabbak, továbbá az autók szerelmesei, akik szeretnének folyamatosan újabb autókat kipróbálni. illetve olyan családok, akiknek van autójuk, de rövidebb időre szükségük lenne egy másodikra is. Végezetül a kisvállalkozásokat is meg akarják szólítani, amelyek a több milliós önrész befizetése helyett inkább vállalnák a költségként elszámolható autóelőfizetést.

A Swappot magyar származású, de eddig elsősorban külföldön dolgozó startupperek indították közösen:

Poprócsi Zsolt, ügyvezető igazgató, a Bolt korábbi magyarországi vezetője;

Wossala Kristóf, terjeszkedésért felelős vezető, a Deezer zenestreaming szolgáltató volt regionális igazgatója;

Fekete Zoltán, operatív igazgató, korábban az Uber magyar, illetve svéd piacokért felelős vezetője;

A Swapp budapesti működéséért Moldován Tibor felel, aki Poprócsi Zsolttal közösen operatív vezetőként épített lízingcéget nulláról több száz autóig. Az alapítók saját tőkéjén túl a Swapp eddig több mint 1 millió eurónyi tőkét vont be, melynek nagyobb része közel-keleti, kisebb része cseh, német, magyar és lengyel angyalbefektetőktől.

A cég – a magyar startupoktól eltérően – előbb volt jelen külföldi piacon, mint a magyaron. A Swapp idén márciusban indította el tesztüzemét Bécsben, ahol a járvány miatti korlátozások feloldása óta a felhasználók száma fokozatosan növekszik. Az ottani pozitív tapasztalatok alapján döntöttek úgy az alapítók, hogy már most elindítják a szolgáltatást Budapesten is.

Weboldal: www.joinswapp.hu