Bankbetét vagy ingatlan? Mihez érdemes kezdeni most a megtakarításokkal?

Néhány hónapja már mindennapossá vált a hírekben az információ, hogy az infláció folyamatosan nő és egyelőre nem is valószínűsíthető, hogy ez a tendencia változni fog, annak ellenére, hogy a kormány és az MNB folyamatosan igyekszik különböző eszközökkel kordában tartani az infláció mértékét.

Az infláció természetesen nagyon sok különféle gazdasági hatást idéz elő, de vajon mi a helyzet az ingatlanbefektetésekkel? Viszonylag egyértelmű, és történelmileg is igazolt tény, hogy az inflációs időszakokban a legkevésbé észszerű megoldás, ha bankban tartjuk a pénzt, vagy esetleg alacsony kamatú állampapírokba fektetjük, hiszen így az infláció valójában a már feldolgozott és megszerzett megtakarításainkat tovább csökkenti, illetve elértékteleníti.

„Ha az elmúlt évtizedben, de akár még 2019-ben vagy 2020-ban vettünk ingatlant, az volt jellemző, hogy az ingatlan, mint vagyontárgy értéke folyamatosan emelkedett” – kezdi az elemzést Ben-Ezra Orran, a Central Home szakértője. – „Ebben az időszakban, ha a megtakarított pénzünket inkább bankba helyeztük, vagy állampapírokba fektettük, a hozam lényegesen alacsonyabb volt.”

Az elmúlt évek ingatlanvásárlási „aranykorát” nyilván az a lehetőség is jelentősen támogatta, hogy nagyon kedvező hiteleket lehetett felvenni ingatlanvásárlás céljából. Így tulajdonképpen ingatlanbefektetések során nem csupán a a saját pénzünkkel tudtunk vagyonosodni, gyarapodni, hanem a bank által finanszírozott, általunk hitelként felvett pénz által is nyereséget tudtunk realizálni.



Most viszont úgy alakul a helyzet, hogy 2022-ben az alapkamat növekedésével néhány hitelnél a törlesztőrészlet olyan mértékben emelkedik majd, ami jelentősen csökkenti a bérleti díjból vagy az értéknövekedésből realizált nyereségnek a mértékét.

„Ha 2022-re előre gondolkodunk, úgy látjuk, hogy egészen biztosan óvatosabban kell bánni a hitelekkel és megfontoltabban kell cselekedni, kevesebb hitelt szabad felvenni” – folytatja Ben-Ezra Orran. – „Úgy javasolnánk, hogy mivel nő a kockázat az alapkamat emelkedése miatt, annyival kisebb hitelösszeget érdemes felvenni, hogy a megtakarításaink elbírják az alapkamatemelkedés okozta plusz költségek által generált többletkiadást.”

Nagyon fontos viszont az a fentebb említett tény, hogy az infláció következtében a pénz értéke gyorsan csökken, ezért érdemes a megtakarításokat minél előbb megfelelő befektetési formába helyezni. A budapesti, belvárosi ingatlanok vásárlása továbbra is időtálló, jó befektetés lehet, de akár a budai oldalon, akár nagyvárosokban ugyanúgy érdemes most ingatlant vásárolni. Ami fontos, minden területen igyekezzünk helyi ingatlanszakértőt bevonni, hogy minden részletet alaposan körbejárhassunk, de az egészen biztos, hogy az ingatlanvásárlás jelenleg is a leginkább értékőrző és időtálló befektetés.

Az ingatlanok mellett a részvények iránt élénk még az érdeklődés. Jelenleg a világban régóta nem látott csúcsokon vannak a részvénypiacok, de nem könnyű megjósolni, vajon merre haladnak tovább az egyes portfoliók. A Central Home szerint, ha nem szeretnénk nagy kockázatot vállalni, akkor egy-egy jó elhelyezkedésű ingatlanba fektetni megtakarításainkat mindenképpen célszerűbbnek tűnik.