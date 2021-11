B2B marketing: Cégadatbázis marketing célokra?

A kkv szektor cégeinek egyik legjelentősebb problémája, miként juttassák el direkt módon termékeik vagy szolgáltatásaik hírét az ügyfeleikhez, vendégkörükhöz a lehető leghatékonyabb módon.

Egy eladásösztönző kampány annál sikeresebb, minél pontosabbak a közönség célzási beállításai. Főként a vállalati szektorra létrehozott hirdetésekre igaz ez, hiszen a döntéshozókat napról napra tucatjával érik a reklámok, és ezek közül szükséges kitűnni a kapcsolatfelvétel érdekében.

A B2B direkt marketing kampány akkor költséghatékony, ha a sales üzenet valóban célba ér. Ehhez pontos elérhetőségi adatokat tartalmazó adatbázisra van szükség, amely, habár számtalan forrásból gyűjthető vagy beszerezhető, nem mindegy, honnan történik a cégadatbázis vásárlás.

A céges lista tisztasága nem csupán az elírás-mentességet jelenti, hanem a garantált GDPR megfeleltetést, valamint az elérhetőségek és a nevek aktualitását is. Ezeknek a kritériumoknak elengedhetetlenül szükséges eleget tennie a táblázatoknak, hogy minőségi, jövedelmező direkt kampány futhasson hírlevél- vagy telemarketing formájában egyaránt.

A WellData 470 ezer gazdasági szervezet kontakt információját tartalmazó marketing lista értékesítésével foglalkozik. Ez garantáltan megfelel a GDPR-, a CAN-SPAM-, továbbá az ANAN-CAN-SPAM rendelkezéseknek, tehát adatvédelmi szempontból-, és spam fiókba kerülés szempontjából is tesztelt és biztosított.

Az óriási cégadatbázisban szereplő vállalati kapcsolati infók mintegy féltucatnyi szűrési feltétel szerint csoportosíthatóak, természetesen a vásárló egyéni szükségleteinek és üzleti céljainak megfelelően.

A hazai kkv szférában a marketing még mindig költségszemléletű, azonban az effektív kampányok befektetésnek számítanak. A kimagasló bevétel-realizálás akkor borítékolható, amennyiben a reklám precízen célzott közönséghez jut el. Így a címzettek valóban megszólítottnak érzik magukat, hiszen egy adott szükségletükre ad választ a telefonos vagy az e-mail kampány, annak ellenére, hogy hideg megkeresésről beszélünk.

A WellData óriási céges adatállománya a B2B üzleti profitszerzés egyik legjobb eszköze, ugyanis az adatok iparágak szerint, valamint tevékenységi kör alapján is szűrhetőek. Ez szűkíthető az árbevétel limitálásával vagy maximalizálásával, emellett az alkalmazottak létszámának meghatározásával, a jegyzett tőke alsó-felső határával, a fő tevékenységgel, illetve geográfiai attribútumok szerint is. Emellett megadható, telefonszámra és-vagy e-mail címre van-e szükség a kapcsolatfelvételhez.

A vállalati kapcsolati tőkét a WellData szakértő csapata nemcsak összegyűjti, majd értékesíti, hanem modern, automatizált algoritmusokkal tartja naprakészen, rendszeres és mélyreható ellenőrzéssel. Ennek köszönhetően a cégek listája csakis aktív, végrehajtással és felszámolással nem fenyegető vállalkozásokat sorol.

A cégadatbázis vásárlás az egyik legjobb döntés business to business (B2B) értékesítési ambíciók esetében, rövid- és hosszú távon egyformán, hiszen a telemarketinges, hírleveles, de akár a hagyományos postai úton terjesztett hirdetési kampányok azonnal is eredményesek, ám hetek- vagy akár hónapok múlva is felkereshetnek a címzettek, ha később válik aktuálissá számukra.

A WellData létrehozott a weboldalán egy olyan űrlapot, amely kitöltésével pár perc alatt tájékozódhat az érdeklődő, mennyi olyan vállalat adataival rendelkezik a marketing lista, melyre pontosan szüksége van, illetve azt is megtudhatja, hozzávetőlegesen mennyibe kerül az a cégadatbázis. Ezen felül, minden megrendelés esetén ingyenes mintát is rendelkezésre bocsát a WellData az ügyfeleinek, hogy letesztelhessék a beszerzendő marketing adatokat.

A 2018 májusában aláírt, máig is hatályos nemzetközi adatvédelmi határozat, az úgynevezett GDPR törvénykezés, nem tiltja a cégek marketing célú megkeresését. A cégeknek, tehát a jogi személyek számára ezentúl is eljuttatható telemarketinges, e-mail vagy postai marketinges kampány, előzetes hozzájárulás nélkül is.