Azért még mindig a kápé az úr a kasszánál

Több készpénzt veszünk ki a bankból, mint amennyit bankkártyával elköltünk a különféle szolgáltatóknál. A boltos költekezéshez mérve annak a felét, az összes családi kiadást nézve annak negyedét éri el a szolgáltatóhelyeken a bankkártyás fizetés értéke. A járvány ugyan tolt rajta egyet, de csak ennyire jutottunk.

Januártól minden olyan szolgáltató köteles valamilyen elektronikus fizetési lehetőséget kínálni a kedves vásárlónak, ahol kötelező az online pénztárgép használata.

123 ezer bolt, 50 ezer vendéglátóhely bújik meg a statisztikában, ezt a kört pedig bővítik azok a további szolgáltatók, ahol kötelező az online kassza és ezzel együtt az elektronikus fizetési lehetőség a vásárlók részére. Ez lehet úgynevezett POS terminál, bankkártya elfogadó készülék, de más készpénzkímélő elektronikus fizetési mód is megfelel az előírásoknak. A leggyakoribb a POS, a szolgáltatók elsöprő többsége ezt használja.

Online pénztárgép használatra kötelezettek a boltok, vendéglátóhelyek mellett más szolgáltatók is, például a járműjavító szervizek, taxisok, pénzváltók, testedzők, diszkók, szaunák, szoláriumok, masszázsszalonok.

Az MNB adatai szerint végül szépen gyarapodik a bankkártya elfogadóhelyek száma, hiszen az év derekán 149 ezer szolgáltatónál találhattunk ilyet, ha elbandukoltunk hozzájuk vásárolni. Van olyan, ahol többet is fellelhetünk, mert egy boltban több a pénztár, hiszen összesen 226 ezer ketyerét találunk ezeken a helyeken. 2020 végén még csak 123 ezer szolgáltatóhelyen húzhattuk ki a zsebünkből a bankkártyát, tehát azért derekasan szaporították ezeket a szolgáltatók, nyilván a bankjukkal karöltve. De gyanús, hogy esetleg még van némi elmaradás, legalábbis a szolgáltatóhelyek statisztikájával összevetve.

Jó, de mit is csinálunk a kártyánkkal: inkább a ropogós bankóval fizetünk

Két dolgot tehetünk a bankkártyánkkal, fizetünk vele valamilyen szolgáltatásért, vagy készpénzt veszünk fel a bankautomatánál. Hát most a bankkártyás költekezést vizslatjuk, de azért megjegyezzük, hogy több pénzt veszünk fel bankkártyánkkal, mint amennyit fizetünk vele helyben a különféle szolgáltatóknál.

A kötelezettségen túl a járvány is dobott egyet a bankkártyás fizetéseken, hiszen lépten-nyomon azt hallhattuk és halljuk, hogy kártyával fizetni – ha már boltba megyünk – biztonságosabb is.

Összehasonlítva a szolgáltatóhelyi bankkártyás fizetések értékét (a bankkártyás internetes vásárlásokat nem számolva bele) a boltos vásárlásokéval, már a járványos 2020-ban felugrott az arány az 50% környékére, a korábbi 45%-ról. 2021-ben néhány százalékot emelkedett ez a súly.

A háztartások fogyasztási kiadásaihoz mérve negyedéről közel 30%-ra kúszott fel a kártyás fizetések aránya. Hát van még merre fejlődni.

A képhez azért hozzátartozik, hogy a vásárlónak a készpénzfelvét pénzébe is kerülhet (havi két alkalommal 150 ezer forintig ingyenes), miközben a vásárlásnál annyiba kerül a kártyás is, mint a készpénzes. Szép kis kalamajka lenne, ha nem így lenne. Igen ám, de a kereskedők elfogadóhelyi jutalékot fizetnek a terminált kezelő banknak, amin a pénzintézetek és a kártyakibocsájtók osztozkodnak (ezért is ódzkodtak egyesek a POS telepítéstől).



kártyás fizetés 2019 2020 2021* bankkártyás fizetés szolgáltatóhelyen 5.533 6.301 3.421 boltos vásárlás 12.367 12.662 6.411 fogyasztási kiadás 22.542 22.681 11.854 MNB, KSH, érték: milliárd forint, */2021: első félév

Ez persze már része a kereskedő, szolgáltató költségeinek, mint bármi más kiadás, tehát a végén mindent a vásárló fizet meg, akárhogyan is fizet:

(blokkk.com)