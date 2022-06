Az üzleti intelligencia a vállalatok jobbkeze lehet a gazdasági válságban

Az üzleti intelligencia kifejezés, angolul business intelligence vagy röviden csak BI olyan programok, eszközök és megoldások gyűjtőneve, amelyek használatával vállalat nagymértékben javíthatók a belső üzleti folyamatok. Az üzleti intelligencia szoftverek alkalmasak múltbéli és valós idejű adatok feldolgozására, így egy cég számos különböző területén hozhat eredményességet a használatuk.

A Systemfarmer Zrt. Microsoft Gold Partner vállalat több mint 15 éve foglalkozik vállalati IT megoldásokkal, köztük a szoftveróriás üzleti intelligencia alkalmazását, a Microsoft Power BI-t is bevezetik, oktatják cégeknek. Kozmér Tamást, a Systemfarmer Zrt. üzletfejlesztési vezetőjét kérdeztük, hogy miért járhatnak jobban azok a cégek a „7 szűk esztendő alatt”, amelyek használnak üzleti intelligenciát a mindennapokban.

„Az adatok értelmezése, elemzése nem újkeletű dolog a vállalatirányításban, de egy elhúzódó gazdasági válság küszöbén mindennél fontosabb, hogy a vezetők tudatosan álljanak hozzá a cég menedzseléséhez. Nehéz megmondani, hogy a jelenlegi háborús helyzet Kelet-Európában milyen mértékű megszorításokra kötelezi majd a vállalatokat, de az biztos, hogy a válság újraéledésének jelei megfontoltabb, adatokkal alátámasztott lépésekre ösztökélik a vezető beosztású munkavállalókat” – magyarázza Kozmér.

Az olyan üzleti intelligencia alkalmazások, mint a Microsoft Power BI létfontosságú szerepet töltenek be a stratégiaalkotásban, de a céges költségek tervezésében vagy az üzleti hatékonyság növelésében is hasznosak. A Power BI működése dióhéjban, hogy a vállalat múltbéli és valós adatait adatvizualizáció segítségével jelentésekké alakítja. A kimutatások támogatják a döntéshozást, de alkalmazhatók KPI-ok kitűzéséhez, trendek felismeréséhez, tervezéshez, statisztikák kiállításához.

„A magyar KKV szférában még nem kiemelkedő a BI-t használó cégek száma, pedig az IKT eszközök fejlesztése a cégnél növelheti az üzleti eredményességet, javíthatók a munkafolyamatok, de egy nehéz, gazdasági válságtól terhelt üzleti évben mentőövként is használhatók. Érdekesség, hogy 2008-ról 2009-re majdnem 15 százalékkal nőtt azoknak a vállalatoknak a száma Magyarországon, amelyek a gazdasági válság ellenére ruháztak be egy ilyen megoldásra. Ez a tendencia is azt mutatja, hogy nem megvágni kell az olyan támogató funkciókra szánt büdzsét, mint az IT, hanem fejleszteni kell azokat a területeket, amelyek piaci előnyhöz juttathatják a céget.”