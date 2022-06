Az otthonfelújítási programban május végéig 261 milliárd forint támogatást utalt ki az államkincstár

Az otthonfelújítási programban május végéig a Magyar Államkincstár (MÁK) 261 milliárd forint támogatást utalt ki, amelyet leggyakrabban belső terek felújítására, tetőfelújításra, napkollektorra és külső nyílászárók cseréjére fordítottak – közölte az államkincstár hétfőn az MTI-vel.

Hozzátették, hogy a program indulásától idén május végéig több mint 150 ezer otthonfelújítási támogatási kérelem érkezett be a MÁK-hoz, jelenleg hetente átlagosan háromezren adják be az igénylésüket.

Kiemelték, hogy folyamatosan ellenőrzik az otthonfelújítási támogatás jogszerű felhasználását.

A közlemény szerint a támogatás kifizetését megelőzően valamennyi igénylést felülvizsgálja a kincstár, de a közpénzek jogszerű felhasználása érdekében az elvégzett felújítási munkát helyszíni ellenőrzésen is jogosult vizsgálni a megyei kormányhivatalok bevonásával. Aki megkapta az állami támogatást, annak az értesítést követően biztosítani kell az ingatlan megtekintését és együtt kell működnie a hivatal munkatársaival.



Az ellenőrzés kiterjed valamennyi elvégzett és támogatott kivitelezési munkára, illetve felhasznált anyagra. Amennyiben a helyszíni ellenőrzésen az igénylésben szereplő adatokhoz, dokumentumokhoz képest eltérést állapítanak meg, az a támogatás részben vagy egészben történő visszafizetését is maga után vonhatja – olvasható a kincstár közleményében.(MTI)