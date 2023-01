Az ötödik fordulóban sem tudták megválasztani az amerikai képviselőház elnökét

Az Egyesült Államok képviselőházának elnökválasztásán az ötödik szavazási forduló sem hozott eredményt, a többségi republikánusok változatlanul megosztottnak mutatkoztak.

Az amerikai kongresszus alsóházában többséget adó republikánusok képviselőházi vezetője, Kevin McCarthy a szerdán lebonyolított negyedik és ötödik szavazás során is 201 szavazatot kapott, de megválasztásához 218 szavazatra lett volna szükség. Húsz voksot kapott Byron Donalds republikánus képviselő, egy republikánus tartózkodott. A demokrata képviselők minden alkalommal egyöntetűen szavaztak saját vezetőjükre, Hakeem Jeffriesre, így ő ötödször is 212 voksot kapott.

Az ötödik forduló előtt újabb képviselő, az ohiói Warren Davidson fordult a többséget adó republikánusokhoz, és egységre kérte őket, valamint hideg fejjel meghozott, racionális döntésre Kevin McCarthy mellett annak érdekében, hogy a “kormányzat elszámoltatására vonatkozó” ígéretüket elkezdhessék megvalósítani.

A Kevin McCarthy ellenében jelölt republikánus, Byron Donalds floridai képviselő az ötödik szavazás előtt úgy nyilatkozott, hogy olyan vezetésre van szükség a törvényhozásban, amely tényleg változtat az eljárási szabályokon, ugyanakkor hozzátette: elképzelhetőnek tartja McCarthy elnökségét, de ahhoz még sok egyeztetésre van szükség.

A Kevin McCarthy ellen szavazó republikánus képviselők a párton belüli konzervatív frakciónak, a Szabadság Választmánynak (Freedom Caucus) a tagjai. A 222 republikánus képviselőházi tagból összesen 54-en tagjai ennek a tömörülésnek.

A szerdai elnökválasztási fordulókat megelőzően Donald Trump volt elnök, Kevin McCarthy korábbi kritikusa is egységre és megegyezésre szólította fel a republikánusokat. A volt elnök a közösségi médiában közzétett üzenetében úgy fogalmazott, hogy “ne tegyék a csodálatos (félidős képviselőházi) győzelmet egy óriási és kínos vereséggé”.

Joe Biden jelenlegi – demokrata – elnök a történteket szerdán úgy kommentálta: “kínos, hogy ennyi ideig húzódik a választás”. Hozzátette: fogalma sincs arról, hogy ki lesz győztes.

A képviselőházi elnökválasztás addig tart, amíg egy jelölt meg nem kapja az 50 százalék plusz 1 szavazatot. Szélsőséges esetben a folyamat még több napig is elhúzódhat. Házelnök hiányában az alsóház tagjai nem tehetik le a képviselői esküt, és addig a pillanatig hivatalosan még csak “megválasztott képviselőnek” minősülnek.(MTI)