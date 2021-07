Az online sportfogadás legális módja lehet a megélhetésnek

2013 óta legálisan lehet sporteseményekre online is fogadni Magyarországon. Azóta megszokott megélhetési forrássá is vált.

Magyarországon majdnem 10 éve legálisak az online szerencsejátékok. Azóta az iparág kinőtte magát, egyre több lehetőség, és szakember érhető el a témában, bukmékernek lenni hivatássá vált, az online sportfogadás ma már mindennapi dolog. Egyre több online fogadási oldal közül választhatunk, ahol akár egy mastercard segítségével is fogadhatunk, egyre szélesebb körű szolgáltatásokkal. A magyarországi fogadók ma már a legjobb hazai online fogadóirodákkal és a vezető nemzetközi webhelyekkel játszhatnak. A legtöbb fogadási oldalon a játékosok üdvözlő bónuszt is kapnak regisztráláskor.

Kollár Aladár, sportfogadási szakértő szerint ma már az otthon kényelméből, online, különböző digitális rendszerek segítségével könnyedén válhatunk profi sportfogadóvá. Milyen internetes oldalakra érdemes online sportfogadás vagy sportfogadási tippek miatt ellátogatni?

Legális fogadási oldalak

Az online szerencsejátékok helyzete Magyarországon a következő: hivatalosan csak a Szerencsejáték Zrt. Szervezhet hivatalos sportfogadási játékot. Emellett persze más weboldalakon is működnek, ahol a magyarul tudunk sportfogadásokat, vagy más szerencsejátékot kötni magyarul. Ezeknek a honlapoknak a nagy része a magyar jogszabályok szerint illegálisan működnek. Közülük legtöbb külföldi székhelyű, legtöbbször bizonytalan hátterű cégek által működtetett. Magyarországon hivatalosan a következő fogadási oldalak működnek:

Bet365

BWIN

UNIBET

22BET

CAMPOBET

LIBRABET

TippMixPro

Mindegyik oldal Mastercard elfogadó, ami kényelmet és biztonságot kínál a fogadóknak. A mastercard sportfogadás online oldalakon könnyű és gyors. Kollár Aladár, szakértő szerint is az egyik legjobb mód a fizetésre az online sportfogadás világában. Mindezek mellett pedig biztonságos is. Több fizetési mód is létezik, többek között: Mastercard, Visa, Paypal, Skrill, Neteller, bitcoin. Ezek között vannak hagyományos és újszerű, virtuális fizetési módok is, amelyek egy újabb tranzakcióval hagyományosan készpénzzé válthatóak, ezekről később is szót ejtünk.

Fontos tanácsok kezdő sportfogadóknak

Gondold végig a költségvetésed, és ne rugaszkodj el tőle!

Olyan mennyiségű pénzzel fogadj, amit ha elvesztesz, nem fogja felbolygatni a havi költségvetésedet, tehát a fogadásra el van különítve egy összeg. Az online szerencsejáték nem fogja helyrehozni anyagi gondjaidat! Az online fogadásra szánt összeg legyen mindig megtervezett, soha ne költsünk többet, ne fogadjunk több pénzzel.

Tartsuk számon fogadásainkat!

Kövessük, hogy mikor mire és mennyivel fogadtunk. Ez segít abban, hogy nyilvántarthassuk a költségvetést, illetve a nyereményeket is, valamint tanulhatunk is korábbi fogadásainkból.

Az interneten rengeteg anyagot találhatunk fogadásokról, így nyugodtan keresgéljünk hogy megtaláljuk a számunkra legmegfelelőbb fogadóirodákat, a legmegfelelőbb bónuszokat, tippeket, és fizetési módokat.

Mi a kedvenc sportágad? Mi a kedvenc fogadási stratégiád? Ebben a sportágban és ezzel a stratégiával gyakorolj, és figyelj rá,hogy egy ágazatról tanulj meg mindent, amit csak lehet. Ha egy sportra, vagy egy típusú fogadásra koncentrálsz az segít az ágazat jobb megismerésében, ami több győzelmet garantálhat.

Tanulj, és kutakodj! Járd körbe a sportesemény minden részletét, amire fogadást akarsz kötni, tudj meg mindent a csapatokról, számold ki az esélyeket, számold ki a nyereséget, a sportfogadási tippek is segítségedre lehetnek. Csak ezután dönts a fogadás mellett. Sose hallgass a szívedre fogadáskor, hagyatkozz a tényekre és az eszedre.

Maradj naprakész, mindig figyeld az élő közvetítéseket, ez segít abban, hogy győztes fogadásokat köss. Minél többet tudsz az adott sportágról, annál nagyobb eséllyel nyer a tipped.

Legyél bátor új stratégiákat kipróbálni, ismerj meg új sportágakat! A sportfogadások izgalmas világában sok alkalom adódik a kísérletezésre, és talán éppen visz téged győzelemre. Tanulj, játssz és fejlődj.

Vezető sportágak

Magyarországon a futball a legnépszerűbb sportág, és sportfogadási tippek is ebben a sportágban találhatók a legszélesebb körben. Nem csak az Európa bajnokságnak köszönheti az ágazat a népszerűségét, bár a fogadási kedv az Euro2020 alatt megnőtt.

Az elmúlt években jelentősen nőtt a nyeremény-visszafizetési arány hazánkban a sportfogadásoknál és ezzel párhuzamosan bővült a fogadási kínálat is. Immár a sportfogadási üzletág könyvelheti el a Szerencsejáték Zrt. éves árbevételének legjelentősebb hányadát. A labdarúgás mindig is népszerű sport volt Magyarországon. A vízilabda szintén nagy népszerűségnek örvend, s mindezek mellett a kerékpáros versenyek vonzzák még a fogadókat.

A legjobb fizetési módok a fogadáshoz

Több biztonságos fizetési mód közül választhatunk a magyarországi fogadók számára, amelyeket online fogadáskor lehet használni. Fontos megjegyezni, hogy a kártya szolgáltatójától vagy bankjától függően további díjak merülhetnek fel, amelyeket a banki oldalról kell tisztázni, nem pedig a fogadási oldalon. Készpénz, pénztári csekk és Western Union-nal való fizetés nem fogadható el online fogadáskor.

A Skrill, a Visa, a Paypal, a Neteller, a Mastercard és a Maestro azonban népszerű, gyors és biztonságos fizetési módok, ezek közül kell választanunk. Utóbbiaknál időszakos díjakat és esetlegesen átváltási díjakat számolhatnak fel akkor, ha a fogadó saját pénzneme nem a magyar forint.

A mastercard online opciói a legkedvezőbbek. Jelenleg két olyan társaság van, amely a fizetések feldolgozásával kapcsolatban merül fel. Az első a VISA, a másik a MasterCard. A MasterCard kártyát használják általában az online szerencsejátékoknál.

Teljes idejű sportfogadó

A fentieket átgondolva látható, hogy megfelelő odafigyeléssel, ön-képzéssel, sok-sok utánajárással és folyamatos tanulással kiképezhetjük magunkat profi sportfogadóvá. Ne csüggedjünk, ha eleinte rögös az út, mindenki a saját hibáiból tanul, persze van aki másokéból még jobban. Érdemes a kezdőknek való tippeket betartani, és csak akkor továbblépni egy magasabb szintre, amikor mind a fizetésekben, mind a fogadási stratégiákban magabiztosak vagyunk. Idővel egyre eredményesebbek lehetünk.