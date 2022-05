Az online marketing az új foci, mindenki ért hozzá – vagy mégsem?

A kkv-k körében is egyre népszerűbbek az online közösségi felületek könnyű, gyors és költéshatékony hirdetési megoldásai. A COVID időszakhoz hasonlóan pedig a mostani gazdasági környezetben is kritikus lesz a cégek működése szempontjából, hogy ki mekkora energiát fordít a márkaépítésre. A K&H szakértői azonban óva intenek a piackutatás és stratégiai tervezés nélküli, pár kattintással összerakott kampányoktól, ezek ugyanis egészen biztosan nem hoznak tartós eredményt.

Google, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Tiktok – minden cég a legnépszerűbb online felületeket sorolja, ha hirdetést tervez, és valóban, ezek ma már megkerülhetetlenek. Jól mutatja az igény növekedését, hogy a Growww Digital elemzése alapján az első negyedévben a Google Ads költések 21 százalékkal növekedtek Magyarországon. Köszönhető ez annak, hogy a felületek használata roppant egyszerűnek tűnik, hiszen bárki néhány kattintással beállíthatja, hogy hol, mikor és kinek szeretné megmutatni termékét, cégét. De valóban elég ennyi egy sikeres kampányhoz?

A kkv-k között egyre több olyan cég van, aki érzi a márkaismertség növelésének fontosságát, és már kipróbálta a Facebook és a Google megoldásait. A jelenlegi gazdasági környezetben pedig, amikor az áremelkedés egyre több területen okoz keresletcsökkenést, a cégek még inkább keresik a költséghatékony utat a vásárlóikhoz. „Ahogyan a járvány alatt, úgy a mostani gazdasági helyzetben is meghatározó, ki mekkora energiát fordít a marketingre és a márkaépítésre. Továbbra is azok a cégek fognak tudni érvényesülni, akik jelen vannak a fogyasztók fejében és folyamatosan építik márkájuk üzenetét és értékét” – mondta el a K&H üzletetide oldalán tanácsadást nyújtó Csasztvan Nóra, a DisplayNOW.net online hirdetési webshop vezetője. „A gyorsan megvalósítható és módosítható digitális marketing megoldások ezért most kiemelt figyelmet kapnak. A könnyű használatot azonban ne keverjük össze a rögtönzött kampánnyal! Az online felületek esetében is elengedhetetlen a stratégiai tervezés a hosszú távú sikerekhez”– hangsúlyozta a marketing szakember.

hogyan ne tervezzünk online kampányt?

Főként a kisebb cégekre jellemző, hogy rögtönzött hirdetésekben és rövid időszakokban gondolkodnak, illetve azonnali megtérülést, bevételnövekedést várnak. Az online és a hagyományos – tévében, óriásplakáton, boltokban megjelenő – marketingkampányok és az online hirdetések között azonban tervezés terén nem sok különbség van. Habár az online hirdetések jóval kedvezőbb költségkerettel és gyorsabban megvalósíthatók, stratégiai tervezés – reális célok felállítása, piackutatás, az üzenetek és célcsoportok meghatározása – nélkül nem érdemes belevágni.

A márkaépítés tehát a webes felületek esetében is minőségi tartalmat, folyamatos építkezést és hosszabb időtávra való tervezést igényel. Ehhez azzal is tisztában kell lenni, hogy az online kampánynak milyen súlya van a kommunikációban – ehhez pedig ismerni kell a fogyasztóink médiahasználati szokásait.

A K&H üzletetide! vállalkozásfejlesztési oldalon éppen az ilyen, a nagyok számára talán már egyértelmű, a kisebb cégek számára azonban még fejlesztendő területekhez találnak hasznos szakmai és edukációs tartalmakat, videókat a vállalkozók. „A hatékony marketingstratégia és a hirdetési kampányok tervezése mellett praktikus tanácsokat kaphatnak többek között finanszírozási és adózási témakörben is. Sőt, akár azt is megtudhatják, hogyan indítsák el saját webáruházukat” – tette hozzá Rammacher Zoltán, a K&H kkv marketing és értékesítés támogatás vezetője.

A K&H Csoport

Az ország egyik vezető és országosan közel 3700 munkatársat foglalkoztató pénzintézeteként a K&H célja, hogy ügyfelei igényeit mindenkor magas szinten elégítse ki, és a lehető legteljesebb termékpalettát nyújtsa számukra. A K&H országszerte 198 lakossági ügyfélpontot működtet, és csoportszinten mintegy 1,5 millió ügyfélnek kínál pénzügyi szolgáltatásokat. A magyar gazdaság működését több mint 2700 milliárd forintnyi kihelyezett hitel- és hiteljellegű állománnyal segíti háztartások, kisvállalkozások, vállalatok és önkormányzatok finanszírozásán keresztül.