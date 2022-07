Az OMV Petrom várhatóan 2023 közepén dönt a Neptun Deep fekete-tengeri földgázlelőhely kitermeléséről

Az OMV Petrom várhatóan a jövő év közepén dönt a fekete-tengeri Neptun Deep földgázlelőhely kitermelésének sorsáról – jelentette ki csütörtökön bukaresti sajtótájékoztatón Christina Verchere, az OMV Petrom vezérigazgatója.

Az osztrák olajvállalat romániai leányvállalatának vezérigazgatója elmondta, hogy a román Romgaz és az amerikai ExxonMobil közötti tranzakció véglegesítése várhatóan a harmadik negyedévben zárul, egyebek mellett ez is késlelteti a döntés meghozatalát. Az OMV ugyanis a földgázmező 50 százalékát birtokolja, a másik fele a román Romgaz állami gázvállalaté lett, miután tavaly októberben ez utóbbi 1,06 milliárd dollárért megvette az Exxon 50 százalékos részesedését a Neptun Deep földgázmezőben.

A vezérigazgató üdvözölte, hogy a román parlament elfogadta az idén az offshore gázmezők kitermelését szabályozó törvénymódosító indítványt, amely javítja a befektetőknek szabott feltételeket, de Verchere szerint még tisztázni kell néhány részletet. A vezérigazgató arról biztosította a közvéleményt, hogy minél gyorsabban meg akarják hozni a döntést, de a befektetőknek teljes mértékben kiszámítható, stabil jogi és adóügyi beruházási környezetre van szükségük, ebből a szempontból már sokat javított az elfogadott jogszabály. A Neptun Deep fekete-tengeri gázmezőből évente 10 milliárd köbméter gáz kitermelését tervezik.

Verchere azt is közölte a sajtótájékoztatón, hogy Románia energiatermelése 8 százalékkal csökkent az idei első fél évben, az energia iránti kereslet is 5 százalékkal mérséklődött a tavalyi év azonos időszakához mérten. Hozzátette: a romániai gázfogyasztás 13 százalékkal esett vissza, ami főként a gáz drágulásával magyarázható. Az üzemanyagfogyasztás 2 százalékkal csökkent, ami főleg júniusban volt tapasztalható.

Az OMV Petrom nyeresége az idei első fél évben 374 százalékkal, 4,646 milliárd lejre (382,7 milliárd forint) nőtt az idei első fél évben a tavalyi év azonos időszakában elért 980 millió lejhez képest. Az árbevétele 153 százalékkal, 25,581 milliárd lejre emelkedett az energiaárak drágulása miatt, valamint az olajtermékek és a villamosenergia nagyobb volumenű értékesítésének köszönhetően.(MTI)