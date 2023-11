Az omnichannel stratégia varázsa: ügyfelek megtartása és bevételek növelése

Egyre több alkalommal hallhat napjainkban az omnichannel stratégiáról és annak fontosságáról az ügyfelekkel való kommunikációt illetően. Tudja pontosan mit jelent és miért fontos egy adott vállalkozás életében? Az omnichannel stratégia az ügyfelek megtartásáért és a bevételnövelésért alkalmazott modern eszközrendszer, amely a vállalkozásoknak segít abban, hogy minden érintési ponton kiváló ügyfélélményt nyújtsanak. A továbbiakban pedig érveljenek az omnichannel stratégia hasznossága mellett a lenti sorok.

Az omnichannel stratégia térhódítása

Az elmúlt évek világjárványa kihatással volt a legtöbb márka és vállalat működésére, többek között arra kényszerítette sokukat, hogy elismerjék az omnichannel stratégiák relevanciáját. A fogyasztók ugyanis főként online vásároltak, és ez idő alatt a legnagyobb sikerrel járó márkák azok voltak, amelyeknek sikerült online elkötelezniük ügyfeleiket, és biztosítaniuk a legjobb omnichannel élményt.

Mielőtt a Covid-pandémia kirobbant volna, az ügyfelek több csatornán és eszközön vásároltak. Egyre többen keresgéltek online, majd besétáltak az adott üzletbe, ha vásárolni szerettek volna. A Think With Google adatai szerint azonban napjainkban – az elmúlt évek változásai ellenére is – a fogyasztók 55%-a még mindig szeret boltba menni, hogy megtapinthassa, illetve a saját szemével lássa a termékeket. Még akkor is, ha végül online vásárolnak, az üzletekben szerzett élményeik gyakran befolyásolják a döntéseiket.

Ezért világos, hogy az omnichannel lényeges eleme az, hogy minden csatorna összekapcsolódik annak érdekében, hogy egy összefüggő márkaélményt és kapcsolt vásárlási utat biztosítson az ügyfél számára. Ennek ellenére, csak az szervezetek 11%-a állítja, hogy rendelkezik kifinomult omnichannel implementációval.

Az ügyfélközpontú omnichannel stratégia a vásárlót helyezi a középpontba, és biztosítja, hogy a vásárlók gyorsan és könnyedén válthassanak az egyes márkák érintkezési pontjai között. Furcsa belegondolni, de a fizikai boltok mostanában hatalmas hajtás alatt állnak, és az üzletek és az online vásárlás kölcsönösen kiegészítik egymást.

Az omnichannel stratégia bevételeket növel

Mióta az emberek nem csak egy-két, hanem akár hat vagy több digitális érintési pontot használnak egy termék vásárlásakor, azok a vállalatok, amelyek három vagy több csatornát használnak, jelentős, 494%-os rendelési arány növekedést érhetnek el.

Az omnichannel fogyasztók az értékesítés szempontjából is kiemelkednek, mivel 30%-kal magasabb élettartam-értékkel bírnak a márkák számára, mint azok, akik csak egy csatornán vásárolnak. Tehát a több csatorna egyenlő a több árbevétellel. Fontos látnunk, hogy azok a vállalatok, amelyek a legjobb omnichannel ügyfélkapcsolattal rendelkeznek, évente átlagosan 9,5%-kal növelik bevételeiket. Ezzel szemben a gyenge omnichannel márkák mindössze 3,4%-os növekedést tapasztalnak.

A vásárlási élmény és az ügyfélmegtartás kulcsa: az omnichannel

A legújabb kutatások azt mutatják, hogy a vásárlók többsége nem hajlandó olyan márkától vásárolni, amely nem kínál integrált omnichannel élményt. A vásárlók 59%-a azt mondta, hogy inkább egy versenytárstól vásárolna, aki jobb vásárlási élményt kínál.

Az ügyfelek is értékelik az egyszerűséget és a hatékonyságot. Senki sem szereti, ha többször ismételgetni kell ugyanazt a problémát különböző ügyfélszolgálati képviselőknek. Az omnichannel megoldás segít ezt elkerülni, és ha az ügyfelek jó tapasztalatokat szereznek, akkor biztosabb alapokon, hosszabb távú együttműködés köthető velük.

Lépést tart az idővel

Az omnichannel stratégia lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy optimális ügyfélutat alakítsanak ki, és megértsék ügyfeleik szokásait, viselkedésüket és érdeklődésüket. A cél az, hogy egy adott vállalat olyan tartalmakat hozzon létre, amelyeket az ügyfelek keresnek, és azt olyan formában és csatornán tudja szállítani, amelyet az ügyfelek előnyben részesítenek.

Az omnichannel megoldás lehetővé teszi az ügyfelek kiszolgálását és igényeik kielégítését az összes elérhető kommunikációs csatornán keresztül, legyen szó Call center -ről, Chatbot -ról, Voicebot -ról, SMS -ről, virtuális asszisztensről , CRM -ről vagy Webchat -ről, vagy akár a mesterséges intelligencia (AI) nyújtotta eszközök felhasználásáról.

Minden márka arra törekszik, hogy térben és időben is ugyanazt az egységes kiszolgálási élményt nyújtsa. Éppen ezért a hazai vállalkozóknak lépést kell tartaniuk a fejlődéssel, hiszen a hozzáadott érték dönti el, ki lesz a sikeresebb.

Amennyiben Ön is szeretné megismerni részletesen, hogy a Daktelában milyen lehetőségek vannak az omnichannelt illetően, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a Kapcsolatok oldalunkon, vagy egyszerűen csak kérjen tőlünk egy ingyenes bemutatót.

Elérhetőségek:

Web: https://daktela.com/hu/

Értékesítés: +36 1 800 1585

Technikai támogatás: +36 1 800 1584

Email: daktela@daktela.hu

Adatforrás: digizuite.com