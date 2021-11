Az NFT a magyar művészvilágot is megállíthatatlanul magával ragadja

A művészek számára az NFT térbe lépés egy újabb lehetőséget kínál műveik létrehozásához, megosztásához, valamint csodálóiknak egy új alternatíva munkájuk támogatására. A nem helyettesíthető token (NFT) nagyon leegyszerűsítve lehetővé teszi eredeti digitális tartalmak birtoklását. Az NFT tulajdonképpen azt igazolja, hogy az alkotás, vagy bármilyen digitális adat eredeti, nem másolat. A vásárló közvetlenül az alkotónak fizet, természetesen kriptovalutával.

A zeneipar világszerte egyre nyitottabb a kriptovilág felé. 2021-ben már rengeteg művész dollármilliókért adott el Non-Fungible Tokeneket. A UnitedMasters nemrég kötött megállapodást a Coinbase-szel, ami lehetővé teszi az indie művészek számára, hogy kriptopénzben kapjanak fizetést.

Az egyik legkorábbi mozgatórugó ezen a téren az Opulous volt, amely a tokenizált zenei eszközökre, különösen az NFT-kre specializálódott, amelyek egy dal vagy felvétel jövőbeli jogdíjbevételének egy részét kínálják a vásárlóknak. Az Algorand blokkláncra épülő Opulous több millió dollárt gyűjtött össze az elmúlt időszakban és olyan nagy kriptonevekkel kötött partnerségeket, mint a Binance és a Republic. Nemrégiben bejelentette, hogy új megállapodás született a LINE Corporation óriáscéggel. A LINE Japán legnagyobb üzenetküldő alkalmazásának (LINE), valamint az ország legnagyobb hazai streaming platformjának (LINE Music) tulajdonosa.

A külföldi előadóművészek után a magyar zenészek is ismerkednek az NFT-vel, amely a művészek számára új bevételi forrást, a rajongóknak, gyűjtőknek pedig exkluzivitást jelenthet. Az NFT idén ősszel berobbant a magyar zeneiparba is, a Bohemian Betyars új Gubancos címmel megjelent albumához egy NFT-kre felhúzott kampányt is társított. A zenekar egyelőre kísérletezik a technológiával, a koncepció részeként október 31-től mindenki megvásárolhatja az album dalszövegeinek egy-egy részletét. A befolyt összegből tehetségkutatót szerveznek és fiatal, feltörekvő zenekaroknak ajánlják fel egy miskolci rendezvény keretében. A lemez stúdióköltségeit is egy kriptovaluta alapú, online videójáték termékével fedezték, amely nagy valószínűséggel az első ilyen album hazánkban.

Szintén a közelmúltban piacra került az Emograms, az első magyar gyártású nem helyettesíthető token (NFT) kollekció is. Kiss Miklós, nemzetközileg elismert digitális művész betűkből alkotott emoji kollekciójának darabjait egymillió forint értékű kriptovalutáért (Ethereumért) értékesítik.

A blokkláncon tárolt képek és animációk új fejezetet nyitottak a képzőművészet, vagy legalábbis a műkereskedelem történelmében. Kialakult egy platform, ahol az alkotások egyediségét nem a gyűjtők, hanem a blokkláncba kódolt okosszerződések hitelesítik. Elképzelhetetlennek tűnhet, de a legdrágább NFT, Mike “Beeple” Winkelmann munkája, több mint 20 milliárd forintnak megfelelő összegért kelt el, háromszor annyiért, mint a legdrágábban eladott Banksy-festmény. Magyarországon a Ludwig az első múzeum, ahol NFT-ben is mérik a műtárgyak értékét. A digitális eljárással dolgozó művészek NFT-piaca szárnyal, de nem csak hagyományosabb értelemben vett műalkotások, akár GIF-animációk is értékesíthetők.

freepik.com

A digitális termékek és a blokklánc technológia széles körű terjedésének köszönhetően az NFT-k egyre nagyobb népszerűségre tesznek szert, mint alternatív befektetési eszköz. Ebbe a piacba szállna be több nagyvállalat is, mint például a Sony. A japán cég nemrégiben vásárolta fel a verekedős játékok esport fesztiváljaként is ismeret EVO-t. A 2019-ben benyújtott, de csak most publikált szabadalom pedig egészen konkrétan említi az esport-fogadásokat. A rendszer ugyanis nem csak az élő fogadást tenné lehetővé kriptovalutával, hanem az NFT-kkel, vagyis digitális tartalmakkal, in-game tárgyakkal való fogadást is. Ha a Sony rendszere minden kriptopénzzel kompatibilis lesz, akkor egy következő szintre léphet az online sportfogadás.

Habár a nem helyettesíthető tokenek még gyerekcipőben járnak, alkalmazási területük számos digitális tulajdonnal foglalkozó iparágat érinthet. Lehetséges alkalmazási területei a mai online játékok terén szinte határtalan.